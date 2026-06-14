24年ぶりのワールドカップに帰ってきたトルコだが、初戦でオーストラリアに0-2と敗れ、苦いスタートとなった。 チャルハノールや後半途中出場したイルディズを擁するトルコは、堅守速攻のオーストラリアの前に屈した。前半にイランクンダ、後半にメトカーフが得点を挙げ、オーストラリアが完勝。トルコは今後アメリカとパラグアイと対戦し、予選突破は厳しくなった。
Getty Images Sport
翻訳者：
ワールドカップ予選でトルコがオーストラリアに敗北。イランクンダとメトカーフの得点がモンテッラ監督を追い詰め、チャルハノールとイルディズ擁するトルコの突破は厳しく。
ゴールとハイライト
オーストラリア対トルコ 2-0
得点者：イランクンダ、メトカーフ
ゴールとハイライト -
86分 - チャルハノールのフリーキックはGKがセーブ、CKに
78分 - アクトゥルコグルのボレーも決まらず。
75分 - カウンター再び。中盤のメトカーフが左足でネットを揺らし2-0。
73分 - チャルハノールのパスをチェリックが合わせるが、オーストラリアが危機を脱する
57分 - アルダ・ギュレルのFKはビーチがセーブ
48分 - トルコが支配を続ける（イルディズ投入）。オーストラリアもボスのカウンターで反撃。
30分 - バルダクチのシュートがポスト直撃
27分 - イランクンダのカウンターが炸裂しオーストラリアが先制。
試合結果