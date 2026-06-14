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Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

ワールドカップ予選でトルコがオーストラリアに敗北。イランクンダとメトカーフの得点がモンテッラ監督を追い詰め、チャルハノールとイルディズ擁するトルコの突破は厳しく。

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オーストラリア 対 トルコ
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トルコ

2026年ワールドカップのオーストラリア対トルコ戦は、どのような試合だったのでしょうか。

24年ぶりのワールドカップってきたトルコだが、初戦でオーストラリアに0-2と敗れ、苦いスタートとなった。 チャルハノールや後半途中出場したイルディズを擁するトルコは、堅守速攻のオーストラリアの前に屈した。前半にイランクンダ、後半にメトカーフが得点を挙げ、オーストラリアが完勝。トルコは今後アメリカとパラグアイと対戦し、予選突破は厳しくなった。

  • ゴールとハイライト

    オーストラリア対トルコ 2-0


    得点者：イランクンダ、メトカーフ


    ゴールとハイライト -

    86分 - チャルハノールのフリーキックはGKがセーブ、CKに

    78分 - アクトゥルコグルのボレーも決まらず。

    75分 - カウンター再び。中盤のメトカーフが左足でネットを揺らし2-0。

    73分 - チャルハノールのパスをチェリックが合わせるが、オーストラリアが危機を脱する

    57分 - アルダ・ギュレルのFKはビーチがセーブ

    48分 - トルコが支配を続ける（イルディズ投入）。オーストラリアもボスのカウンターで反撃。

    30分 - バルダクチのシュートがポスト直撃

    27分 - イランクンダのカウンターが炸裂しオーストラリアが先制。

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  • 試合結果

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