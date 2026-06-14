オーストラリア対トルコ 2-0





得点者：イランクンダ、メトカーフ





ゴールとハイライト -

86分 - チャルハノールのフリーキックはGKがセーブ、CKに

78分 - アクトゥルコグルのボレーも決まらず。

75分 - カウンター再び。中盤のメトカーフが左足でネットを揺らし2-0。

73分 - チャルハノールのパスをチェリックが合わせるが、オーストラリアが危機を脱する

57分 - アルダ・ギュレルのFKはビーチがセーブ

48分 - トルコが支配を続ける（イルディズ投入）。オーストラリアもボスのカウンターで反撃。

30分 - バルダクチのシュートがポスト直撃

27分 - イランクンダのカウンターが炸裂しオーストラリアが先制。