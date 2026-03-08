Getty Images Sport
ワールドカップ予選でスイス女子代表がマルタを大差で下す、アリシャ・レーマンがゴールを決める
レーマンがスイスの勝利を導く
イマン・ベネイが 8 分に先制点を決め、その 2 分後にレーマンがスイスのリードを 2 点に広げた。レーマンはスルーパスを受け、マルタのゴールキーパーと 1 対 1 の状況を作り出し、そのチャンスを確実に決め、見事なファーストタッチのシュートで、代表通算 10 ゴール目を記録した。
スコアラインにもかかわらずのフラストレーション
スヴェンヤ・フォルムリとオーレリー・チッラルのゴールでスイスは4-1の快勝を収めたが、キャプテンのリア・ヴァルティはピッチ上で示された効率性に全く満足していなかった。 チームの高い基準を堅持するヴァルティは「あの相手なら6-0、7-0、8-0で勝たねばならない」と指摘。世界ランク88位の相手に序盤の得点リズムを維持できなかったスイス陣営全体に、この不満が共有されていた。
統計はヴァルティの不満を裏付けるもので、スイスは28本のシュートのうち、枠内に飛んだのは12本のみだった。「我々は多くのことを正しく行っているが、結局、精度が不足している」と彼女は付け加えた。19分に守備のミスからマリア・ファルギアに1点を返され、ラファエル・ナヴァロ監督率いるチームは、好調なスタートを切ったものの、この失点によって目覚めることとなった。
ブラジルに向けて構築する
シラグもチームのパフォーマンスに満足していなかった。「改善の余地はあります」と、23歳の彼女は試合後のインタビューで述べた。「ワールドカップ出場権を得るためには、もっと良いプレーをしなければならないことを私たちは知っています」。
この勝利により、スイスはリーグB2で、開幕戦で北アイルランドに2-0で勝利したのに続き、好調なスタートを切った。ナバロ監督は試合前に「多くのゴール」を要求しており、チームは勝ち点を獲得したものの、彼の指導のもとで戦術システムが進化し続ける中、より冷酷なプレーを追求することが依然として最優先の目標である。
スイスの次なる展開は？
スイス代表は、4月にトルコと2試合を戦うことに注目を移すことになるが、そこでも再び大本命となるだろう。これらの試合は、チームがゴール前の効率性をさらに磨く機会となり、レーマンは引き続き重要な役割を担うことを望んでいる。
ナヴァロ監督がチームをローテーションする意向は、マルタ戦でも明らかであり、北アイルランド戦に勝利した先発メンバーから4人を変更した。今後の決定的な試合で、チーム全体のフィニッシュ力を高めることができれば、南米での成功への基礎は整っているといえるだろう。
