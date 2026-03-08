スヴェンヤ・フォルムリとオーレリー・チッラルのゴールでスイスは4-1の快勝を収めたが、キャプテンのリア・ヴァルティはピッチ上で示された効率性に全く満足していなかった。 チームの高い基準を堅持するヴァルティは「あの相手なら6-0、7-0、8-0で勝たねばならない」と指摘。世界ランク88位の相手に序盤の得点リズムを維持できなかったスイス陣営全体に、この不満が共有されていた。

統計はヴァルティの不満を裏付けるもので、スイスは28本のシュートのうち、枠内に飛んだのは12本のみだった。「我々は多くのことを正しく行っているが、結局、精度が不足している」と彼女は付け加えた。19分に守備のミスからマリア・ファルギアに1点を返され、ラファエル・ナヴァロ監督率いるチームは、好調なスタートを切ったものの、この失点によって目覚めることとなった。