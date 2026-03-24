チェコのウェブサイト「iSport.cz」から、地元のサッカー界を震撼させるニュースが報じられた。警察が、汚職や賭博事件に関与した選手、審判、そしてトップレベルのクラブ関係者を含む数十人を逮捕したのだ。





このニュースが報じられるやいなや、チェコサッカー連盟（FAČR）の幹部は執行委員会の臨時会合を招集した。その後、デビッド・トゥルンダ会長は記者会見で捜査の事実を認め、これは3年間にわたる調査の結果であり、連盟も「長期間にわたり」捜査に協力してきたと述べた。