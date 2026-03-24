チェコのウェブサイト「iSport.cz」から、地元のサッカー界を震撼させるニュースが報じられた。警察が、汚職や賭博事件に関与した選手、審判、そしてトップレベルのクラブ関係者を含む数十人を逮捕したのだ。
このニュースが報じられるやいなや、チェコサッカー連盟（FAČR）の幹部は執行委員会の臨時会合を招集した。その後、デビッド・トゥルンダ会長は記者会見で捜査の事実を認め、これは3年間にわたる調査の結果であり、連盟も「長期間にわたり」捜査に協力してきたと述べた。
チェコのウェブサイト「iSport.cz」から、地元のサッカー界を震撼させるニュースが報じられた。警察が、汚職や賭博事件に関与した選手、審判、そしてトップレベルのクラブ関係者を含む数十人を逮捕したのだ。
このニュースが報じられるやいなや、チェコサッカー連盟（FAČR）の幹部は執行委員会の臨時会合を招集した。その後、デビッド・トゥルンダ会長は記者会見で捜査の事実を認め、これは3年間にわたる調査の結果であり、連盟も「長期間にわたり」捜査に協力してきたと述べた。
「当部門は本日、刑事手続きを進めています。情報の開示はオロモウツ高等検察庁に委ねられています」と、NCOZ（国家組織犯罪対策センター）の広報担当者ヤロスラフ・イベヘイ氏は述べた。ユーロポールやインターポールも関与しているという。 「午前6時から大規模な捜査が行われており、おそらくチェコサッカー史上最大規模のものとなるでしょう」と、チェコサッカー協会（FAČR）のダヴィド・トゥルンダ会長が執行委員会のメンバーに送ったテキストメッセージには記されている。「当協会がこの件の端緒をつかみました。不正行為を暴くため、長きにわたり警察と協力してきました」と、トゥルンダ会長は記者会見で説明した。
オロモウツ地方検察庁のラディム・ドラグーン検事長は、同庁のウェブサイトによると、数十人が逮捕され、自宅やその他の施設で家宅捜索が行われたと述べた。 これらの一連の措置は、男子代表チームが2026年ワールドカップのプレーオフ（準決勝はアイルランド戦、勝てばデンマーク対北マケドニア戦の勝者との決勝戦）に臨むわずか2日前に実施された。
iSport.czによると、現在行われている警察の捜査は主にモラヴィア地方に焦点を当てており、1部リーグおよびユースチームの試合が対象となっている。同メディアの情報筋によると、容疑者の1人には、1部リーグのクラブを所有するカルヴィナの市長ヤン・ヴォルフ氏、選手のサミュエル・シグート氏、そしてプロの審判員が含まれているという。 その他、関与が疑われているクラブは、オロモウツ、オストラヴァ、ズリーン、スロヴァツコ、ムラダ・ボレスラフのほか、プロステヨフ、クロメリシュ、そして2部リーグに所属するブルノのアルティスとズブロヨフカである。