あと2日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフで予定されている。
17時からは、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の指揮の下、コヴェルチャーノの練習場で非公開練習が行われる。
月曜日のアズーリの一日を振り返る
あと2日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフで予定されている。
17時からは、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の指揮の下、コヴェルチャーノの練習場で非公開練習が行われる。
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本日のトレーニング終了後、コヴェルチャーノからジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の負傷者に関する良いニュースは届いていない。合宿に参加した際、体調不良を抱えていた選手たちは誰も回復しておらず、全員が個別のリハビリトレーニングを続けている。
試合中にPKが発生した場合、あるいはPK戦になった場合、イタリア代表は誰がキッカーを務めるのでしょうか？ こちらでPKキッカーに関する詳細記事をご覧ください
「チームは落ち着いて集中している。心理的な要素も影響している。私にとっては夢のような話だ。連絡が来るなんて思ってもみなかった」 パレストラのコメントはこちら
アーセナルのディフェンダー、リカルド・カラフィオリは記者会見で次のように語った。「体調は良好だ。ここ数ヶ月、母よりもガットゥーゾ監督と話すことの方が多いくらいだ。このような微妙な局面では、今この瞬間を楽しみ、チーム一丸となって過ごすことが重要だ。 北アイルランド戦？正直なところ、相手のことばかり考えすぎず、自分たちのことに集中したい。結果はどうなるかは相手次第ではなく、自分たち次第だからだ。この試合の重要性は理解しているが、できるだけ冷静でいなければならない。試合を支配できることを願っている」
イタリア対北アイルランド戦について、UEFAはオランダ人のダニー・マッケリー主審を任命した。副審には同国のヘッセル・ステークストラとヤン・デ・フリースが、第4審判にはスペイン人のヘスス・ギル・マンサノが、VARにはポル・ファン・ブークルとイェロエン・マンショットがそれぞれ務める。
元イタリア代表FWのアントニオ・ディ・ナターレは、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで次のように語った。「ピオ・エスポジトはルカ・トーニに似ているか？ 私の見解では違う。彼の動きは――最大限の敬意を込めて言うが――少しファン・バステンを彷彿とさせる」。
コヴェルチャーノでの合宿には、ガットゥーゾ監督が招集した28人の選手が参加している。
GK：エリア・カプリレ（カリアリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、アレックス・メレット（ナポリ）。
DF：アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、アレッサンドロ・ブオンジョルノ（ナポリ）、リッカルド・カラフィオリ（アーセナル）、アンドレア・カンビアソ（ユヴェントス）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）、ジャンルーカ・マンチーニ（ローマ）、 マルコ・パレストラ（カリアリ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）、レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）。
MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ローマ）、ダヴィデ・フラッテシ（インテル）、マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）、ニッコロ・ピシリ（ローマ）、サンドロ・トナリ（ニューカッスル）。
FW：ニコロ・カンビアギ（ボローニャ）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、モイゼ・キーン（フィオレンティーナ）、マッテオ・ポリターノ（ナポリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、マテオ・レテギ（アル・カディシア）、ジャンルーカ・スカマッカ（アタランタ）。
イタリア（3-5-2）：ドンナルンマ；マンチーニ、バストーニ（スカルヴィーニ）、カラフィオリ；ポリターノ（パレストラ）、バレッラ、ロカテッリ、トナリ、ディマルコ；キーン（エスポジト）、レテギ。