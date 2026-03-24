あと2日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフで予定されている。





17時からは、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の指揮の下、コヴェルチャーノの練習場で非公開練習が行われる。





月曜日のアズーリの一日を振り返る