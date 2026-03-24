あと2日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフで予定されている。
17時からは、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の指揮の下、コヴェルチャーノの練習場で非公開練習が行われる。
月曜日のアズーリの一日を振り返る
あと2日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフで予定されている。
17時からは、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の指揮の下、コヴェルチャーノの練習場で非公開練習が行われる。
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本日のトレーニング終了時点で、コヴェルチャーノからジェンナーロ・ガットゥーゾに関する新たな情報は入っていない。合宿に参加した際、体調不良を抱えていた選手たちは誰も100％回復しておらず、全員が個別のリハビリトレーニングを継続している。
別メニューで調整していたが、一部はピッチにも立ち、コンディションが回復しつつあるアレッサンドロ・バストーニもシュート練習を行った。彼は木曜日の試合出場に向けて歯を食いしばって調整を続けている。トナリとマンチーニも順調に完全復帰へ向けて回復しており、明日にはすでにチーム全体での練習にフル参加する見込みだ。
試合中にPKが発生した場合、あるいはPK戦になった場合、イタリア代表は誰がキッカーを務めるのでしょうか？ こちらでPKキッカーに関する詳細記事をご覧ください
「チームは落ち着いていて集中している。心理的な要素も影響している。私にとっては夢のような話だ。連絡が来るなんて思ってもいなかった」 パレストラのコメントはこちら
アーセナルのディフェンダー、リカルド・カラフィオリは記者会見で次のように語った。「体調は良好だ。ここ数ヶ月、母よりもガットゥーゾ監督と話すことの方が多いくらいだ。このような微妙な局面では、今この瞬間を楽しみ、チーム一丸となって過ごすことが重要だ。 北アイルランド戦？正直なところ、相手のことばかり考えすぎず、自分たちのことに集中したい。結果はどうなるかは相手次第ではなく、自分たち次第だからだ。この試合の重要性は理解しているが、できるだけ冷静でいなければならない。試合を支配できることを願っている」
イタリア対北アイルランド戦について、UEFAはオランダ人のダニー・マッケリー主審を任命した。副審は同国のヘッセル・ステークストラとヤン・デ・フリースが務め、第4審判はスペイン人のヘスス・ギル・マンサノ、VARはポル・ファン・ブークエルとイェロエン・マンショットが担当する。
元イタリア代表FWのアントニオ・ディ・ナターレは、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで次のように語った。「ピオ・エスポジトはルカ・トーニに似ているか？ 私の見解では違う。彼の動きは――最大限の敬意を込めて言うが――少しファン・バステンを彷彿とさせる」。
コヴェルチャーノでの合宿には、ガットゥーゾ監督が招集した28人の選手が参加している。
GK：エリア・カプリレ（カリアリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、アレックス・メレット（ナポリ）。
DF：アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、アレッサンドロ・ブオンジョルノ（ナポリ）、リッカルド・カラフィオリ（アーセナル）、アンドレア・カンビアソ（ユヴェントス）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）、ジャンルーカ・マンチーニ（ローマ）、 マルコ・パレストラ（カリアリ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）、レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）。
MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ローマ）、ダヴィデ・フラッテシ（インテル）、マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）、ニッコロ・ピシリ（ローマ）、サンドロ・トナリ（ニューカッスル）。
FW：ニコロ・カンビアギ（ボローニャ）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、モイゼ・キーン（フィオレンティーナ）、マッテオ・ポリターノ（ナポリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、マテオ・レテギ（アル・カディシア）、ジャンルーカ・スカマッカ（アタランタ）。
イタリア（3-5-2）：ドンナルンマ；マンチーニ、バストーニ（スカルヴィーニ）、カラフィオリ；ポリターノ（パレストラ）、バレッラ、ロカテッリ、トナリ、ディマルコ；キーン（エスポジト）、レテギ。