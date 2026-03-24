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ワールドカッププレーオフへ向かうイタリア、本日の試合日程と北アイルランド戦での予想スタメンに関する最新情報

ガットゥーゾ監督指揮の下で行われる午後の2回目の練習に先立ち、昼食後に記者会見が行われた。

あと2日2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアムニューバランス・アリーナにて、20時45分キックオフ予定


本日13時30分からは、代表チームの選手2名が記者会見に臨み、その後17時からはコヴェルチャーノにて、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームメイトたちと共に非公開練習を行う予定だ。


月曜日のアズーリの一日を振り返る

  • ディ・ナターレ：「ピオ・エスポジトはヴァン・バステンを彷彿とさせる」

    元イタリア代表FWのアントニオ・ディ・ナターレは、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで次のように語った。「ピオ・エスポジトはルカ・トーニに似ているか？　私の見解では違う。彼の動きは――最大限の敬意を込めて言うが――少しファン・バステンを彷彿とさせる」。


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  • 招集メンバー

    コヴェルチャーノでの合宿には、ガットゥーゾ監督が招集した28人の選手が参加している。


    GK：エリア・カプリレ（カリアリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、アレックス・メレット（ナポリ）。


    DF：アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、アレッサンドロ・ブオンジョルノ（ナポリ）、リッカルド・カラフィオリ（アーセナル）、アンドレア・カンビアソ（ユヴェントス）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）、ジャンルーカ・マンチーニ（ローマ）、 マルコ・パレストラ（カリアリ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）、レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）。


    MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ローマ）、ダヴィデ・フラッテシ（インテル）、マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）、ニッコロ・ピシリ（ローマ）、サンドロ・トナリ（ニューカッスル）。


    FW：ニコロ・カンビアギ（ボローニャ）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、モイゼ・キーン（フィオレンティーナ）、マッテオ・ポリターノ（ナポリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、マテオ・レテギ（アル・カディシア）、ジャンルーカ・スカマッカ（アタランタ）。


  • 予想スタメン

    イタリア（3-5-2）：ドンナルンマ；マンチーニ、バストーニ（スカルヴィーニ）、カラフィオリ；ポリターノ（パレストラ）、バレッラ、ロカテッリ、トナリ、ディマルコ；キーン（エスポジト）、レテギ。


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