ワールドカッププレーオフへ向かうイタリア、本日の試合日程と北アイルランド戦での予想スタメンに関する最新情報

コヴェルチャーノでの合宿には、ガットゥーゾ監督が招集した28人の選手が参加している。
GK：エリア・カプリレ（カリアリ）、マルコ・カルネセッキ（アタランタ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、アレックス・メレット（ナポリ）。
DF：アレッサンドロ・バストーニ（インテル）、アレッサンドロ・ブオンジョルノ（ナポリ）、リッカルド・カラフィオリ（アーセナル）、アンドレア・カンビアソ（ユヴェントス）、ディエゴ・コッポラ（パリFC）、フェデリコ・ディマルコ（インテル）、フェデリコ・ガッティ（ユヴェントス）、ジャンルーカ・マンチーニ（ローマ）、 マルコ・パレストラ（カリアリ）、ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）、レオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）。
MF：ニコロ・バレッラ（インテル）、ブライアン・クリスタンテ（ローマ）、ダヴィデ・フラッテシ（インテル）、マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）、ニッコロ・ピシリ（ローマ）、サンドロ・トナリ（ニューカッスル）。
FW：ニコロ・カンビアギ（ボローニャ）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、モイゼ・キーン（フィオレンティーナ）、マッテオ・ポリターノ（ナポリ）、ジャコモ・ラスパドーリ（アタランタ）、マテオ・レテギ（アル・カディシア）、ジャンルーカ・スカマッカ（アタランタ）。