ワールドカッププレーオフへ向かうイタリア、本日の試合日程と北アイルランド戦での予想スタメンに関する最新情報

あと2日。2026年ワールドカップ本大会欧州予選プレーオフ準決勝、イタリア対北アイルランド戦へのカウントダウンが始まった。勝者はウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の勝者とアウェイで決勝を戦う。試合は4月26日（木）、ベルガモ・スタジアム（ニューバランス・アリーナ）にて、20時45分キックオフ予定。





本日13時30分からは、代表チームの選手2名が記者会見に臨み、その後17時からはコヴェルチャーノにて、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるチームメイトたちと共に非公開練習を行う予定だ。





月曜日のアズーリの一日を振り返る