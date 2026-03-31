ワールドカッププレーオフのイタリア戦、ボスニアでの決勝戦に向けた最新情報（ライブ中継）

ミランとユヴェントスの元監督、ファビオ・カペッロ氏が『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に次のように記している。「ボスニア対イタリア戦は大きな一戦であり、イタリアサッカー全体にとっての試金石となる。この試合で最も重要なのは心理的な側面だ。選手たちの頭の中に混乱をもたらすのではなく、彼らを解放することが決定的となる。むしろ、私は彼らにこう言いたい。『練習と同じように、リスクを恐れることなくプレーしろ』と」。





「ガットゥーゾには、真の結束を築くことが求められている。そして彼とチームは、戦術的なあらゆる面で準備を整えなければならない。 はっきり言おう。紙面上では我々が強い。さらなる困難となり、試合の行方を左右しかねないピッチであっても、我々は主導権を握れるはずだ。試合へのアプローチが多くのことを物語るだろう。イタリア代表は集中力を極めて高く保ちつつ、最終的には前進したいという意欲が勝ると想像している」。





「ボスニアのバルバレズ監督は、ゴール前にバスを並べるような守備をすると言っている。それなら、我々はそれを動かすために、もっと強力な何かを持ってそこへ行くだけだ。レッカー車で乗り込むつもりだ。ロッカールームでは、結果を持ち帰るための強い集中力と、この規模の試練を乗り越えるための勇気が支配的な雰囲気になることを期待している。イタリアサッカーの命運はこの一戦にかかっている」。