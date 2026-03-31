ワールドカッププレーオフのイタリア戦、ボスニアでの決勝戦に向けた最新情報（ライブ中継）

2006年ドイツW杯優勝メンバーである元イタリア代表FWルカ・トーニは、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙のインタビューで次のように語った。「勝つためには、イタリアらしいサッカーをしなければならない。頑張れアズーリ、君たちならできる。ボスニアを侮ってはならないが、我々は彼らに勝たなければならない」。
「キーンは気に入っている。数週間前より調子が上がっているし、北アイルランド戦でも良いプレーを見せた。彼に期待するのは正しい判断だ」
「レテギ？ センターフォワードにとって、チャンスを作り、相手エリアでボールに触れることは重要だ。彼はそれをやってのけた。もっとも、ボールのキープはもう少しうまくできたかもしれないが。代表では、ゴールを決める術を知っていることを示した」。
「ピオ・エスポジトはその特徴から、もし我々がリードを許した場合（もちろんそんな事態は望まないが）の途中出場にも、先発起用にも理想的だ。彼は好調だし、インテル戦でゴールを決めたことで精神的にも盛り上がっているから、間違いなく試合に出るだろう。彼は大きな助けになってくれるはずだ」
「ラスパドーリはキーン、レテギ、エスポジートとは全く異なるタイプで、そのドリブルで数的優位を作り出すのに役立つだろう」
「ジェコは質の高い選手であり、重要な試合を数多く経験してきたストライカーだ。彼には注意深くマークしなければならない。こうした試合では、フィジカル面だけでなく、メンタル面も重要になる。40歳だがリーダーであり、ウェールズ戦でもゴールを決めた…」