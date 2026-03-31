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cm grafica bastoni gattuso esposito italia 2025 26 16 9Getty Images

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ワールドカッププレーオフのイタリア戦、ボスニアでの決勝戦に向けた最新情報（ライブ中継）

イタリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ワールドカップ 欧州予選
ワールドカップ

ガットゥーゾ監督率いる代表チームにとって、運命の1日となる。

勝ち残るか、敗退するか本日、2026年ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝に臨むイタリアにとって、運命の決戦の日となるアウェイでボスニアと対戦するこの一戦は、ゼニツァのスタディオン・ビリノ・ポリエにて、20時45分にキックオフ予定だ。


同時に、他の3つのUEFAプレーオフも開催される。チェコ対デンマーク、コソボ対トルコ、スウェーデン対ポーランドだ。規定の90分間で引き分けとなった場合、延長戦に入り、その後必要に応じてPK戦が行われる。


イタリアは白のユニフォームで試合に臨む

今夜のゼニツァの天気予報は小雨、気温は4℃前後と予想されています


アズーリの試合前夜を振り返る



  • 招集メンバー

    ゴールキーパー：ドンナルンマ、カルネセッキ、メレット。


    ディフェンダー：バストーニ、ブオンジョルノ、カラフィオリ、カンビアソ、ディマルコ、ガッティ、マンチーニ、パレストラ、スピナッツォーラ。


    MF：バレラ、クリスタンテ、フラッテシ、ロカテッリ、ピシリ、トナリ。


    FW：エスポジト、キーン、ポリターノ、ラスパドーリ、レテギ。


    アタランタのDFスカルヴィーニとFWスカマッカベンチ外となる。



    • 広告

  • 予想スタメン

    イタリア代表の監督は、先週木曜日にベルガモで行われた北アイルランドとの準決勝（2-0で勝利）と同じ先発メンバーを起用する方針のようだ。ロカテッリとレテギがクリスタンテやピオ・エスポジトに優先される見通しだ。エスポジトは今回もベンチスタートとなり、相手チームでももう一人の若手有望株であるアラジュベゴビッチが、メミッチとのポジション争いに敗れ、ベンチスタートとなる


    ボスニア（4-4-2）：ヴァシュリ；デディッチ、カティッチ、ムハレモヴィッチ、コラシナツ；バヤクタレヴィッチ、ギゴヴィッチ、スニッチ、メミッチ；ジェコ、デミロヴィッチ。監督：バルバレズ。


    イタリア（3-5-2）：ドンナルンマ；マンチーニ、バストーニ、カラフィオリ；ポリターノ、バレッラ、ロカテッリ（クリスタンテ）、トナリ、ディマルコ；キーン、レテギ（エスポジト）。監督：ガットゥーゾ。


    主審：クレマン・トゥルパン（フランス）、副審：同国のニコラ・ダノス、ベンジャミン・パジェス、第4審判：スペインのホセ・マリア・サンチェス、VAR：ジェローム・ブリサール、ウィリー・デラヨド。


  • シンナー・エ・ベッツェッキ

    テニス選手のヤニック・シンナーが『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に次のように綴っている。「イタリアでは今、F1からモーターサイクルレースに至るまで、多くのスポーツで信じられないような盛り上がりを見せています。 今はサッカーのワールドカップ出場権獲得も期待している。試合前にベッツェッキとアントネッリの両方と話したが、仲間が多くて互いに支え合えるのは素晴らしいことだ。今回も代表チームを応援するつもりだ。ボスニア戦は厳しい戦いになるだろうが、すべてのイタリア人と同じように声援を送るつもりだ」。


    ここをクリックして、モーターサイクルライダーのマルコ・ベッツェッキのメッセージをご覧ください。

  • ミランとユヴェントスの元監督、ファビオ・カペッロ氏が『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に次のように記している。「ボスニア対イタリア戦は大きな一戦であり、イタリアサッカー全体にとっての試金石となる。この試合で最も重要なのは心理的な側面だ。選手たちの頭の中に混乱をもたらすのではなく、彼らを解放することが決定的となる。むしろ、私は彼らにこう言いたい。『練習と同じように、リスクを恐れることなくプレーしろ』と」。


    「ガットゥーゾには、真の結束を築くことが求められている。そして彼とチームは、戦術的なあらゆる面で準備を整えなければならない。 はっきり言おう。紙面上では我々が強い。さらなる困難となり、試合の行方を左右しかねないピッチであっても、我々は主導権を握れるはずだ。試合へのアプローチが多くのことを物語るだろう。イタリア代表は集中力を極めて高く保ちつつ、最終的には前進したいという意欲が勝ると想像している」。


    「ボスニアのバルバレズ監督は、ゴール前にバスを並べるような守備をすると言っている。それなら、我々はそれを動かすために、もっと強力な何かを持ってそこへ行くだけだ。レッカー車で乗り込むつもりだ。ロッカールームでは、結果を持ち帰るための強い集中力と、この規模の試練を乗り越えるための勇気が支配的な雰囲気になることを期待している。イタリアサッカーの命運はこの一戦にかかっている」。

  • トーン

    2006年ドイツW杯優勝メンバーである元イタリア代表FWルカ・トーニは、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙のインタビューで次のように語った。「勝つためには、イタリアらしいサッカーをしなければならない。頑張れアズーリ、君たちならできる。ボスニアを侮ってはならないが、我々は彼らに勝たなければならない」。


    キーンは気に入っている。数週間前より調子が上がっているし、北アイルランド戦でも良いプレーを見せた。彼に期待するのは正しい判断だ」


    レテギ？ センターフォワードにとって、チャンスを作り、相手エリアでボールに触れることは重要だ。彼はそれをやってのけた。もっとも、ボールのキープはもう少しうまくできたかもしれないが。代表では、ゴールを決める術を知っていることを示した」。


    ピオ・エスポジトはその特徴から、もし我々がリードを許した場合（もちろんそんな事態は望まないが）の途中出場にも、先発起用にも理想的だ。彼は好調だし、インテル戦でゴールを決めたことで精神的にも盛り上がっているから、間違いなく試合に出るだろう。彼は大きな助けになってくれるはずだ」


    ラスパドーリはキーン、レテギ、エスポジートとは全く異なるタイプで、そのドリブルで数的優位を作り出すのに役立つだろう」


    ジェコは質の高い選手であり、重要な試合を数多く経験してきたストライカーだ。彼には注意深くマークしなければならない。こうした試合では、フィジカル面だけでなく、メンタル面も重要になる。40歳だがリーダーであり、ウェールズ戦でもゴールを決めた…」


  • リバー

    ミランの元背番号10、ジャンニ・リヴェラはラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで次のように語った。「我々は絶対にワールドカップ出場権を獲得しなければならない。ボスニア対イタリア戦は自宅でテレビを見ながら、一人で、完全にリラックスして観戦するつもりだ。 我々はイタリアだ。ドイツと同じくワールドカップ4回優勝、それを上回るのはブラジルだけだ。冗談も批判もいらない。行くんだ、出発するだけだ。メキシコでも試合が行われるのだから、この若者たちが我々の伝説的なアステカ・スタジアムに足を踏み入れ、そこに掲げられた『世紀の試合』の銘板を見られることを願っている。あれは我々のために設置されたものだ。イタリア対ドイツ、4対3のあの試合のために。」


    「ガットゥーゾは全てを懸けているが、他にも重要な局面を経験してきた。彼は真面目で堅実だ。ミラノなら『立派な若造』と言うところだろう。彼は監督であり、私に気に入られる必要はない。チームを率いて勝たなければならないのだ。ガットゥーゾは良い仕事をしている。若手にも力を入れており、チームからの信頼も厚い。選手たちは彼についていく。 それから、もう一つ目につくことがある。それは闘志だ。彼はその情熱と強い意欲を全員に伝えることに成功した。彼らは団結し、集中している。国歌を歌う時でさえそれが感じられる。本当に素晴らしい。」


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