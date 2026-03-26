ワールドカッププレーオフでイタリアの次なる対戦相手となるボスニア・ヘルツェゴビナの戦術とは：ジェコとアライベゴビッチに注目

エディン・ジェコに注目だ。他に誰がいるというのか。40歳になってもなお、彼はボスニア代表の原動力であり、89分に試合を延長戦、そしてPK戦へと持ち込んだゴールを決めたのも、まさにこの元ローマ、元インテルの選手だった。 現在はドイツ2部リーグのシャルケでプレーしており、1月に加入して以来、8試合で既に6ゴール（さらに3アシスト）を記録している。ケリム・アラジェボビッチの名前も赤ペンでマークしておくべきだ。ウェールズを敗退させた決勝PKを決めたからだけではない。 ウイング（主に左サイド）としてプレーする彼は、ザルツブルクの最新鋭の逸材の一人であり、2007年生まれの18歳ながら、オーストリアリーグでその才能を存分に発揮している。また、代表メンバーにはセリエAでプレーする2人の選手、セアド・コラシナツ（アタランタ）とタリク・ムハレモヴィッチ（サッスオーロ）も名を連ねている。