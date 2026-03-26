3月31日（火）の試合で、イタリアの対戦相手はボスニア・ヘルツェゴビナとなる。これは、6月10日から7月19日にかけて米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ本大会への出場権を獲得する前の、アズーリにとって最後の関門となる。アズーリは北アイルランドを破り、ボスニア・ヘルツェゴビナはクレイグ・ベラミー率いるウェールズに勝利した。 ボスニア代表の監督は54歳のセルゲイ・バルバレズ。1990年代初頭から2000年代初頭にかけて現役FWとして活躍し、ブンデスリーガで最多出場記録を持つ外国人選手である。サラエボから120km離れたモスタル出身で、同市には彼の名を冠した通りがある。 2024年4月からボスニア代表の指揮を執っており、20試合で6勝5分け8敗の成績を残している。
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ワールドカッププレーオフでイタリアの次なる対戦相手となるボスニア・ヘルツェゴビナの戦術とは：ジェコとアライベゴビッチに注目
ボスニアの戦い方
ボスニアはフィジカルに優れたチーム（平均身長1.85m）であり、ヘディングや激しいボディコンタクトを武器としている。監督が求める戦術の一つは、素早いボール奪取と縦へのパスで攻撃を組み立て、守備から攻撃へと即座に転換することだ。 最も多用されるフォーメーションは4-4-2だが、試合中にもしばしば3-5-2へと変化する。バルバレズ監督のサッカー哲学において、中盤の選手たちは極めて重要な役割を担っている。監督の定位置には、元ローマのベンジャミン・タヒロヴィッチ、 現在はデンマークのブロンビーに所属）、そしてヤング・ボーイズのアルミン・ギゴヴィッチが務めており、彼らには多くの犠牲と高い集中力が求められている。
ご注意を…
エディン・ジェコに注目だ。他に誰がいるというのか。40歳になってもなお、彼はボスニア代表の原動力であり、89分に試合を延長戦、そしてPK戦へと持ち込んだゴールを決めたのも、まさにこの元ローマ、元インテルの選手だった。 現在はドイツ2部リーグのシャルケでプレーしており、1月に加入して以来、8試合で既に6ゴール（さらに3アシスト）を記録している。ケリム・アラジェボビッチの名前も赤ペンでマークしておくべきだ。ウェールズを敗退させた決勝PKを決めたからだけではない。 ウイング（主に左サイド）としてプレーする彼は、ザルツブルクの最新鋭の逸材の一人であり、2007年生まれの18歳ながら、オーストリアリーグでその才能を存分に発揮している。また、代表メンバーにはセリエAでプレーする2人の選手、セアド・コラシナツ（アタランタ）とタリク・ムハレモヴィッチ（サッスオーロ）も名を連ねている。