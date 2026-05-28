技術スタッフは週末の締め切りを控え、候補選手一人ひとりを慎重に評価している。選手選考の難しさについて、スカローニ監督は「まだいくつか懸念点が残っているが、今後数日で解決するつもりだ」と述べた。

同時に、メンバーに残れるかどうかは「選手のパフォーマンス、つまり最高のコンディションで臨めるか」が最終的な基準だと強調した。したがって、マスタンツォーノがメンバーから外れる可能性があるとすれば、それは純粋に戦術的な判断によるものとなるだろう。