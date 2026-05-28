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Adhe Makayasa

翻訳者：

ワールドカップを目前に控え、フランコ・マスタンツォーノはアルゼンチン代表入りを待っている。ただし、レアル・マドリードの若手選手のコンディションに懸念はない。

フランコ・マスタントゥオーノ
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レアル・マドリードの若手スター、フランコ・マスタンツォーノは、アルゼンチン代表のワールドカップ最終メンバーから外される可能性がある。最高のコンディションで合流したものの、戦術的な理由から、日曜日の締め切りまでにリオネル・スカローニ監督が彼を割愛するかもしれない。

  • マドリードの若手選手がメンバー外となる恐れ

    ASによると、マスタンツォーノのアルゼンチン代表W杯最終メンバー入りは危ぶまれている。18歳のFWはマドリードでのデビューシーズン23試合出場後、ブエノスアイレスのリオネル・メッシ・トレーニング・コンプレックスで代表合宿に合流。フィジカルは万全だが、出場権は確実ではない。 仮に外れたとしても理由は戦術的なもので、けがではない。

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    スカローニは選択肢を広げておく

    技術スタッフは週末の締め切りを控え、候補選手一人ひとりを慎重に評価している。選手選考の難しさについて、スカローニ監督は「まだいくつか懸念点が残っているが、今後数日で解決するつもりだ」と述べた。

    同時に、メンバーに残れるかどうかは「選手のパフォーマンス、つまり最高のコンディションで臨めるか」が最終的な基準だと強調した。したがって、マスタンツォーノがメンバーから外れる可能性があるとすれば、それは純粋に戦術的な判断によるものとなるだろう。

  • AFA、若手選手を巡って意見が分かれる

    このフォワードの代表チームへの即時招集を巡り、アルゼンチンサッカー協会内では意見が分かれている。同選手はエミ・ブエンディア、マティアス・スーレ、アグスティン・ギアと共に候補に残っており、負傷者の離脱を待っている。

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    負傷者リストが戦況を変える

    マスタンツォーノ監督の大会への期待は、負傷中のナウエル・モリーナ、ニコ・ゴンサレス、ゴンサロ・モンティエルの3選手に対する詳細な身体能力テストの結果にかかっている。もしこの3人のいずれかが専門的な評価に合格できなかった場合、スカローニ監督が今後の試合に向けた最終メンバーを決定する前に、戦術的な選択肢が広がるだろう。前回王者のアルゼンチン代表は、グループJでアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦し、世界王者の座を守る戦いを始める前に、チームのコンディションを整えることが急務となっている。

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