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ワールドカップを控え、元マンチェスター・ユナイテッドの助監督がガーナ代表監督に就任。
ブラックスターズがベテラン指揮官を獲得
ガーナ代表は親善試合4連敗を受けアドー監督を解任。後任に、豊富な経験を持つケイロス氏を選んだ。 ESPNによると、73歳のケイロスはマンチェスター・ユナイテッドでサー・アレックス・ファーガソン監督の右腕として知られ、600人以上の応募者の中から選ばれた。短期契約でチームを率い、2025年アフリカネイションズカップ予選敗退の失望を乗り越え、大会後に契約を見直す予定だ。
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ケイロス氏が任務の目的を明確にする
ガーナサッカー協会は、ケイロス監督の輝かしい経歴を強調した。彼は南アフリカ、ポルトガル、イランをワールドカップへ導き、2022年にはエジプトをアフリカネイションズカップ決勝に導いた。アフリカサッカー特有のプレッシャーと勝敗が命運を分ける大会の厳しさを、彼は熟知している。
GFAのウェブサイトで発表された声明で彼は「これは仕事ではなく使命だ。サッカーと人々のために、私の経験と知識すべてを捧げる」と語った。
ワールドカップでの実績を活かした
ケイロス氏はこれまで5度のワールドカップで指揮を執り、イラン代表を約8年間率いたほか、北朝鮮に7-0で大勝しポルトガル代表を2010年の決勝トーナメントへ導いた。2週間に及ぶ選考の結果、スラヴェン・ビリッチ氏やアフリカネイションズカップ2度制したルナール氏らを抑え就任が決まった。
ガーナサッカー協会（GFA）は「元レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、ポルトガル、イラン代表監督が、2026年カナダ・メキシコ・米国W杯でガーナを率いる」と発表。 また、エジプト、オマーン、日本、カタールでも指導経験があり、その豊富な経験が期待される。ケイロス監督は、2026年6月11日開幕の本大会に向け、ブラック・スターズの準備を直ちに開始する。」
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トーナメントに向けた集中的な準備
ケイロス監督は就任直後、プレミアリーグのクドゥスやセメニョを含む代表メンバーの絞り込みに追われている。ガーナ代表は時間との戦いだ。メキシコとウェールズとの親善試合は、BMOフィールドでのワールドカップ初戦・パナマ戦前にチーム状態を底上げする重要な機会となる。2010年のベスト8再現を目指すガーナは、新監督の下で早く戦術を磨き、厳しいグループステージを突破しなければならない。