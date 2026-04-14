ワールドカップを控え、元マンチェスター・ユナイテッドの助監督がガーナ代表監督に就任。

ケイロス氏はこれまで5度のワールドカップで指揮を執り、イラン代表を約8年間率いたほか、北朝鮮に7-0で大勝しポルトガル代表を2010年の決勝トーナメントへ導いた。2週間に及ぶ選考の結果、スラヴェン・ビリッチ氏やアフリカネイションズカップ2度制したルナール氏らを抑え就任が決まった。

ガーナサッカー協会（GFA）は「元レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、ポルトガル、イラン代表監督が、2026年カナダ・メキシコ・米国W杯でガーナを率いる」と発表。 また、エジプト、オマーン、日本、カタールでも指導経験があり、その豊富な経験が期待される。ケイロス監督は、2026年6月11日開幕の本大会に向け、ブラック・スターズの準備を直ちに開始する。」