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ワールドカップを控え、元ドイツ代表監督のヨアヒム・レーヴが、ガーナ代表監督就任説の真相を明かす
- AFP
ガーナ、アドの後任を探している
ガーナ代表監督のポストが空席となったのは、今週初めに行われたドイツ戦での2-1の敗北からわずか数時間後に、オットー・アドー監督が解任されたことを受けたものだ。
アドー氏は2022年カタールW杯では暫定監督を務めた後、2年間にわたり代表監督を務めていた。ブラック・スターズは2026年の厳しいグループステージに向けて準備を進める中、確固たる指導力を切実に必要としている。ガーナ代表は最近調子を落としており、オーストリアとの親善試合で5-1の大敗を喫したほか、直近の公式戦でも精彩を欠いている。
ロウ、ブラックスターズとの関連報道に反応
最近、ロー氏がガーナ代表監督に就任間近であるという噂が流れ始めた。報道によると、ロー氏は、米国、カナダ、メキシコで開催される今大会に特化した短期契約を結ぶ寸前だという。
しかし、ローは直ちに自身の状況を明確にし、即時の就任説を否定した。この憶測について問われたローは、スカイ・スポーツに対し、「私に関しては、公式にはガーナ側から何の連絡も受けていない」と語った。
- AFP
ワールドカップ優勝者の将来は依然として不透明だ
西アフリカの国との現在の関与を否定しているものの、2014年にドイツを優勝に導いたこの人物は、監督業への復帰の可能性を完全に否定してはいない。ユーロ2020終了後に、昨年報じられたウズベキスタンからのオファーを含むいくつかのオファーを断った後、レーヴ監督は、自分にふさわしいプロジェクトへの意欲が依然としてあることを認めている。
「基本的に、私は今引退するつもりはないと述べてきた。特に、興味深いオファーがあり、将来性が見込めるのであればなおさらだ」とレーヴは語った。
さらに彼は、国際舞台への関心を次のように明言した。「私の経験から言えば、それが私にとっても最善の選択だろう」
ワールドカップへの道のりは険しい
最終的にガーナの指揮を執ることになる人物は、拡大開催される2026年の本大会で困難な課題に直面することになるだろう。「ブラックスターズ」は、イングランド、クロアチア、パナマと同じ強豪揃いのグループに組み込まれた。このグループを勝ち抜くには、ローがドイツ代表監督として伝説的な在任期間中に示したような戦術的洞察力が必要となるだろう。
ローの経歴は疑いようのないもので、2008年から2016年にかけて5つの主要大会で少なくとも準決勝に進出しており、2014年のワールドカップと2017年のコンフェデレーションズカップでは優勝を果たしている。