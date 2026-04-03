ワールドカップを控え、元ドイツ代表監督のヨアヒム・レーヴが、ガーナ代表監督就任説の真相を明かす

西アフリカの国との現在の関与を否定しているものの、2014年にドイツを優勝に導いたこの人物は、監督業への復帰の可能性を完全に否定してはいない。ユーロ2020終了後に、昨年報じられたウズベキスタンからのオファーを含むいくつかのオファーを断った後、レーヴ監督は、自分にふさわしいプロジェクトへの意欲が依然としてあることを認めている。

「基本的に、私は今引退するつもりはないと述べてきた。特に、興味深いオファーがあり、将来性が見込めるのであればなおさらだ」とレーヴは語った。

さらに彼は、国際舞台への関心を次のように明言した。「私の経験から言えば、それが私にとっても最善の選択だろう」