アンチェロッティ監督は「才能は疑いないが、代表選考では身体の準備が最優先」と強調した。ビッグネームでも大会の負荷に耐えられない選手は選ばないという。

「ネイマールには復帰できる力がある。何度も言ってきたが、極めて明確だ。私はフィジカル的に準備が整った選手だけを招集する」とアンチェロッティは断言した。「12月の膝の負傷後、ネイマールは順調に回復し、ゴールも決めている。この流れを維持し、フィットネスをさらに高める必要がある。彼は正しい道を歩んでいる」