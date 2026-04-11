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ワールドカップを控え、ネイマールに朗報。カルロ・アンチェロッティ監督は、ある条件付きで彼を大会に連れて行く意向を示した。
アンチェロッティは可能性を残している
ネイマールは前十字靭帯断裂から復帰したものの、左膝関節鏡手術の影響で今シーズン最初の10試合を欠場。その後もコンディションと出場停止で数回メンバーから外れた。それでもアンチェロッティ監督は、ブラジル代表最多得点者である彼への扉は開いていると明言した。 『レキップ』の取材では、イタリア人監督はネイマールの影響力を認めつつ、元バルセロナ、PSGの選手が北米行きを決めるために何をするべきかを具体的に示した。
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体力作りの最終通告
アンチェロッティ監督は「才能は疑いないが、代表選考では身体の準備が最優先」と強調した。ビッグネームでも大会の負荷に耐えられない選手は選ばないという。
「ネイマールには復帰できる力がある。何度も言ってきたが、極めて明確だ。私はフィジカル的に準備が整った選手だけを招集する」とアンチェロッティは断言した。「12月の膝の負傷後、ネイマールは順調に回復し、ゴールも決めている。この流れを維持し、フィットネスをさらに高める必要がある。彼は正しい道を歩んでいる」
評価中の伝説
128試合で79得点を挙げたネイマールは、今もセレソンに欠かせない存在だ。アンチェロッティ監督も、彼がキャリアで一度も手にできなかったトロフィーを最後に獲得したいというファンの想いを理解している。 「ネイマールはブラジルサッカーの歴史であり、今後もそうであるだろう。彼は才能に恵まれ、人々が次期W杯での活躍を期待するのも当然だ。現在、CBFと私が彼の状況を評価している。W杯に出場する資質を示す時間は、まだ2か月ある」と監督は語った。
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重要な国内の試合が土台となる
ネイマールが価値を証明する機会は、サントスの国内リーグ戦ですぐに訪れる。土曜、ヴィラ・ベルミロでのアトレチコ・ミネイロ戦では最前線を牽引することが期待される。好調を維持し、けがなければ、最後のW杯出場は十分可能だ。