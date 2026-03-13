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ワールドカップを控え、ナイキが画期的な新アウェイユニフォームを発表、ブラジル代表とヨルダン代表がタッグを組む
ブラジルの画期的な新ユニフォーム
ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ジョーダン・ブランドとの画期的なパートナーシップを発表した。サンパウロで開催されたスター選手たちが勢揃いしたイベントで披露された新しいアウェイユニフォームは、従来の伝統から一線を画すデザインとなっており、ナイキの「スウッシュ」ロゴの代わりにマイケル・ジョーダンの象徴的な「ジャンプマン」モチーフが採用され、サッカー界の伝統と世界的なストリートウェアの王者が融合している。
ジャージはクラシックな青と黄色の配色を継承しつつ、1988年の「エア ジョーダン 3」スニーカーを象徴する伝説的なエレファントプリントを取り入れています。「Aero-FIT」テクノロジーを採用したこのキットは、100%リサイクルされた繊維廃棄物を使用することで、従来のモデルより11%軽量化され、通気性も大幅に向上。トップレベルのパフォーマンスと環境への配慮を両立させています。
ヴィニシウス・ジュニアが文化的影響力を称賛
レアル・マドリードのアイコン的存在であるヴィニシウス・ジュニアがこのコラボレーションの顔として起用され、この取り組みがピッチの枠を超えたものであることが強調されている。「足元にボールを抱くことを夢見るブラジルのすべての子供たちにとって、このパートナーシップは実に深い意味を持つものです」と、ヴィニシウス・ジュニアはCBFの公式ウェブサイトで語った。
「ジョーダン・ブランドとブラジル代表チームは、単なるサッカー以上のものによって結ばれています。それは文化と偉大さの融合なのです。ジャンプマンが私たちの国旗の色をまとった姿は、ブラジルを特別なものにしている創造性、情熱、そしてエネルギーを世界に示すものです。私たちがピッチに立つたびに、それは新しい世代に、スタイルと自由、そして誇りを持ってプレーするようインスピレーションを与えるのです」
卓越した技術とストリートカルチャーの融合
このパートナーシップは、現代のアスリートのために設計された技術的な刷新を象徴するものです。ジョーダン・ブランドの社長サラ・メンサは、この取り組みを「パフォーマンスと表現が互いに高め合うダイナミックな融合」と表現しました。アパレルラインには、専門的なトレーニングウェアに加え、統一感のあるルックを実現するための特注ティエンポ・ブーツが含まれています。
「今日、ジョーダンは真に非凡な何かを始動させました。ブラジル代表チームとのこのパートナーシップは、単なるコラボレーション以上のものです。それは、ブラジルをそのダイナミックな中核に据え、世界中のサッカーが持つ驚くべき輝き、創造性、そしてエネルギーを称えるものです。輝きと自信、そして競争の鼓動がある場所こそ、ジョーダンが真価を発揮する場です。これは単なる世界の出会いではなく、パフォーマンスと表現が互いに刺激し合うダイナミックな融合なのです」とメンサは語った。
今回のリリースには、同じ象徴的なカラーリングを採用したトラックジャケットやバスケットボールトップを含む、幅広いストリートウェアコレクションも含まれている。
- Nike Football
フランス代表との初対戦
ファンが「ジャンプマン」の活躍を初めて目にするのは、3月26日にブラジルがフランスと対戦する注目の親善試合となる。欧州の強豪相手に実力を試そうとするセレソンにとって、この歴史的なユニフォームデビューにふさわしい、まさに大舞台だ。
ブラジル代表は、直近5試合で2勝1分けと波のある成績を残したものの、その勢いを維持したいと意気込んでこの一戦に臨む。セレソンは、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同じグループCに入った今夏のワールドカップに向け、この大陸間親善試合でチームを微調整する予定だ。
新しい「ブラジル×ジョーダン」コレクションは、jordan.comおよびナイキストアにて現在販売中です。
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