ワールドカップを控え、ナイキが画期的な新アウェイユニフォームを発表、ブラジル代表とヨルダン代表がタッグを組む

ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ジョーダン・ブランドとの画期的なパートナーシップを発表した。サンパウロで開催されたスター選手たちが勢揃いしたイベントで披露された新しいアウェイユニフォームは、従来の伝統から一線を画すデザインとなっており、ナイキの「スウッシュ」ロゴの代わりにマイケル・ジョーダンの象徴的な「ジャンプマン」モチーフが採用され、サッカー界の伝統と世界的なストリートウェアの王者が融合している。

ジャージはクラシックな青と黄色の配色を継承しつつ、1988年の「エア ジョーダン 3」スニーカーを象徴する伝説的なエレファントプリントを取り入れています。「Aero-FIT」テクノロジーを採用したこのキットは、100%リサイクルされた繊維廃棄物を使用することで、従来のモデルより11%軽量化され、通気性も大幅に向上。トップレベルのパフォーマンスと環境への配慮を両立させています。