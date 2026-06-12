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ワールドカップを控えたアルフォンソ・デイヴィスが負傷。カナダはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で主力を欠く。
キャプテン、歴史的な開幕戦を欠場
共同開催国は、バイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグ準決勝で負ったハムストリングの肉離れで調整中のエースを欠き、トロント・スタジアムで大会を開幕する。デイヴィスは以前の前十字靭帯断裂などケガが続き、直近21試合のカナダ代表では2試合しか出場していない。6月1日に合宿に合流した後、代表とは別に厳格な個別プログラムでリハビリを続けている。
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マーシュ氏が良好な治療経過を報告
グループステージ初戦の前日会見で、マーシュ監督は主将の回復について説明した。監督は「水曜にMRI検査を行い、ほぼ完治と確認できた。トレーニング強度を徐々に上げる準備をしている。彼は筋肉系の怪我から素早く回復する能力を示している」と語った。
それでも元リーズ・ユナイテッド監督は、この主力が大会中に復帰する可能性を否定せず、こう続けた。「彼の専属フィジオが毎日ケアしているおかげで、数日〜1週間で回復を加速させ、近いうちに貢献できると期待している。」
ボンビト、コンディション不良にもかかわらず残留
センターバックのモイゼ・ボンビトが、10月のニース戦で脚を骨折しながらもメンバーに残った。当初は若手DFリュック・ド・フジェロールが代役を務める見込みだが、マルシュ監督はボンビトの驚異的な回復力を称賛した。「彼はこの1か月、特に直近1週間で著しく回復した。そのため、チームに残す決断は容易だった。
彼は明日の試合でも貢献できる。まだ100％ではないが、最高速度は出せる。トレーニングでは日々体力が回復し、プレーの質も向上しており、サッカーに集中できている」
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グループステージの重要な試合が控えている
欧州予選プレーオフでイタリアを破った粘り強いボスニア・ヘルツェゴビナとの初戦後、マーシュ監督のチームはバンクーバーへ移動する。共催国カナダは、ノックアウトステージ進出を左右するカタール、スイスとの連戦に臨む。デイヴィスが戻るまでは、高い技術が求められる試合が続くため、早い段階で勝ち点を得る必要がある。