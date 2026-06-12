グループステージ初戦の前日会見で、マーシュ監督は主将の回復について説明した。監督は「水曜にMRI検査を行い、ほぼ完治と確認できた。トレーニング強度を徐々に上げる準備をしている。彼は筋肉系の怪我から素早く回復する能力を示している」と語った。

それでも元リーズ・ユナイテッド監督は、この主力が大会中に復帰する可能性を否定せず、こう続けた。「彼の専属フィジオが毎日ケアしているおかげで、数日〜1週間で回復を加速させ、近いうちに貢献できると期待している。」