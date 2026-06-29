マルキーニョスは、技術やフィジカルの疑問を払拭する最善の答えは、ブラジル代表が最大限の力を発揮することだと語る。Caze TVのインタビューでは、チームが批判を認識し、それを決勝トーナメントへの原動力にしていることも明かした。

「チームを鼓舞し続けるために、彼らが話し続けるのは良いことだ。我々は1ヶ月間アメリカに滞在し、謙虚な姿勢で練習に励んできた。そうした話は相手に任せておこう。我々のモチベーションを高めるために、彼らにはどんどん話させておけばいい」と、このディフェンダーは語った。