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ワールドカップを前に、ブラジル主将マルキーニョスが、日本代表選手によるネイマールへの「傲慢」発言に反応した。
ネイマールが再び脚光を浴びている
塩谷の批判の主な標的となっているネイマールは、代表メンバーに選ばれて以来、国際的な注目を浴び続けている。それでも代表チームの中心であり続けている。ヴォルフスブルクのFW塩谷は「ネイマールは以前とは別人のようだ」と話し、ブラジル代表が昔ほどの尊敬を集めていないと示唆した。その言葉は、ヒューストンの合宿地ですぐに話題になった。
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ブラジルにさらなる原動力が生まれた
マルキーニョスは、技術やフィジカルの疑問を払拭する最善の答えは、ブラジル代表が最大限の力を発揮することだと語る。Caze TVのインタビューでは、チームが批判を認識し、それを決勝トーナメントへの原動力にしていることも明かした。
「チームを鼓舞し続けるために、彼らが話し続けるのは良いことだ。我々は1ヶ月間アメリカに滞在し、謙虚な姿勢で練習に励んできた。そうした話は相手に任せておこう。我々のモチベーションを高めるために、彼らにはどんどん話させておけばいい」と、このディフェンダーは語った。
「傲慢」との非難
カルロ・アンチェロッティ監督は外交的な姿勢を崩さなかったが、マルキーニョスは「ブルーサムライ」の態度についてより率直に語った。キャプテンは、6度目の世界制覇を目指すブラジル代表への敬意が不必要に欠けていたと指摘した。
「現代サッカーは拮抗している。彼らは少し傲慢だったかもしれない。ブラジルは依然偉大なチームだ。我々は強さと質をボール一つひとつに示し、発言は彼らに任せて勝利への原動力にする」とマルキーニョスは語った。
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ヒューストンでの緊迫した対決
NRGスタジアムで行われる一戦は、両国にとって初のワールドカップノックアウトステージでの対戦となる。ブラジルは初戦でモロッコと引き分けたが、その後ハイチとスコットランドに3－0で勝利し、リズムを取り戻して臨む。しかし昨年10月の前回対戦では、ブラジルはリードを守れず2－3で敗れている。 東京での親善試合では前半にリードしたものの、逆転されて2-3で敗れた。アンチェロッティ監督は、ベスト16進出へ向け、前回より大幅な改善を期待している。