ワールドカップを前に、イングランド主将ハリー・ケインはクロアチア選手から「サッカーの達人」と称された。

代表114試合で79得点を挙げ、イングランド代表最多得点記録を持つケイン。それでも代表キャリアは、あと一歩及ばなかった悔しい結果の連続だった。欧州選手権ではイタリアとスペインに2大会連続で決勝敗退。さらに2018年W杯準決勝でもスペインに敗れている。

それでもケインは米国生活に順応し、ニュージーランドとの親善試合で決勝点をマークした。しかし代表チームがカンザスシティに到着した後、彼の特注スパイクがチーム車両から盗まれるトラブルも発生した。



