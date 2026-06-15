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ワールドカップを前に、イングランド主将ハリー・ケインはクロアチア選手から「サッカーの達人」と称された。
イングランド代表キャプテンへの絶賛
ケインはバイエルン・ミュンヘンで51試合61得点を挙げ、その驚異的な決定力を武器に大会に臨む。32歳のストライカーがダラスで行われるグループL初戦でイングランドを率いるトーマス・トゥヘル監督の下、どのような脅威を示すのか注目される。
クロアチアDFカレタ＝カルは、過去に対戦した際、ケインが得点を挙げなかったものの、その総合力に圧倒されたと明かす。「ユーロのイングランド戦でケインは得点できなかったが、私に強い印象を残した」と語った。 「彼の動きやポジショニングを見れば、彼がこのゲームの達人であり、自分が何をしているかを正確に把握していることがはっきりと分かる」
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心の傷と大会での失意
代表114試合で79得点を挙げ、イングランド代表最多得点記録を持つケイン。それでも代表キャリアは、あと一歩及ばなかった悔しい結果の連続だった。欧州選手権ではイタリアとスペインに2大会連続で決勝敗退。さらに2018年W杯準決勝でもスペインに敗れている。
それでもケインは米国生活に順応し、ニュージーランドとの親善試合で決勝点をマークした。しかし代表チームがカンザスシティに到着した後、彼の特注スパイクがチーム車両から盗まれるトラブルも発生した。
クロアチア、守備戦に備える
2022年カタールW杯3位のクロアチア代表は、テキサスでの一戦が楽ではないと理解している。元サウサンプトンのDFカレタ＝カルは、イングランドを封じるにはチーム全体の規律と、ケインにスペースを与えないことが重要だと語る。
「準備してきたすべてをピッチで実践し、監督の指示を実行することが最も重要です」と彼は説明した。「チームは準備万端です。厳しい試合になるでしょう。スペースを与えすぎれば、相手の高いクオリティが脅威になります。しかし、私たちは準備ができており、初戦を楽しみにしています」
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テキサスでは歴史は繰り返される
過去10年間、イングランドとクロアチアは主要大会で激突してきた。6年前のロシア大会ではクロアチアがイングランドの夢を止めたが、ユーロ2020ではイングランドがウェンブリーで1-0で雪辱した。ダラスでの一戦はガーナ、パナマと同組のグループLの行方を左右する。
ズラトコ・ダリッチ率いるクロアチアは粘り強さと中盤の技術が武器だが、トゥヘル体制でさらに攻撃力を高めたケイン擁するイングランドの猛攻を止めるには経験のすべてを投入する必要がある。