ワールドカップを前に重大な決断か？ バイエルン・ミュンヘン、ハリー・ケインとの契約交渉を加速

報道によると、ドイツの最多優勝クラブは、ストライカーとその家族（兄チャーリーと父パットが代理）から前向きな反応を得ている。バイエルンがケインとの契約継続を希望していることは周知の事実で、カール＝ハインツ・ルンメニゲ前CEOもこれを強調した。

ルンメニゲはt-onlineのインタビューで「契約解除条項はあったが彼は発動せず、ミュンヘンに残る意思を示した。シーズン後に会談し契約延長を目指す」と語った。

チャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦に向けたパリ遠征中、スポーツディレクターのマックス・エベルも同調し、「カッレ（ルンメニゲ）が述べた通り、それがクラブの立場だ。我々はハリー（ケイン）と話し合っている。ワールドカップ前に解決策を見出すつもりだ」と語った。