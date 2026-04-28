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ワールドカップを前に重大な決断か？ バイエルン・ミュンヘン、ハリー・ケインとの契約交渉を加速
ケインは「間違いなくミュンヘンに残る」
報道によると、ドイツの最多優勝クラブは、ストライカーとその家族（兄チャーリーと父パットが代理）から前向きな反応を得ている。バイエルンがケインとの契約継続を希望していることは周知の事実で、カール＝ハインツ・ルンメニゲ前CEOもこれを強調した。
ルンメニゲはt-onlineのインタビューで「契約解除条項はあったが彼は発動せず、ミュンヘンに残る意思を示した。シーズン後に会談し契約延長を目指す」と語った。
チャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦に向けたパリ遠征中、スポーツディレクターのマックス・エベルも同調し、「カッレ（ルンメニゲ）が述べた通り、それがクラブの立場だ。我々はハリー（ケイン）と話し合っている。ワールドカップ前に解決策を見出すつもりだ」と語った。
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バイエルンで「ゲームメイクができるストライカーへと成長しつつある」ケイン
ケインは2023年夏、1億ユーロの移籍金でトッテナムからバイエルンへ。加入後141試合で138得点を挙げている。 イングランド代表主将は、バイエルンで得点力だけでなく、ゲームメイクも担う存在に進化した。ヴィンセント・コンパニ監督の下、32歳の彼は「プレイメイキングストライカー」としてチーム戦術の要となっている。
契約は2027年までで、延長がなければ1月から他クラブと交渉できる。ケインは最近「ミュンヘンでの生活にとても満足している」と話し、プレミアリーグへの早期復帰説に終止符を打った。
プレミアリーグに復帰する可能性は？
伝説の元ニューカッスルFWは代表260得点を挙げ、イングランド代表歴代得点ランキングトップに立つ。一方、ケインはトッテナム時代の活躍でその記録まであと47ゴールに迫っている。昨年末、シアラー本人もケインが記録を破る可能性を示唆した。
「ハリーの性格を知っているから、彼が僕の記録を狙っているのは分かっている」とシアラーは語った。「でも、彼の状況がどうなのか、ドイツに残るのかどうかは分からない。そうだな、あと2、3年はあそこにいさせてやればいいさ！」
一方、ケインは最近「バイエルンに入団した当時なら、いつか戻ると答えただろう。2年経って、その考えは少し変わった。だが、二度と戻らないとは言わない。今はバイエルンに全力を注いでいる」と語り、考えが変わったことを認めつつ、バイエルンへの忠誠を強調した。
数字で見るケインの2025-26シーズン
ゲーム（全大会） 45 ゴール 53 アシスト 6 出場時間 3,555分