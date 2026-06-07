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ワールドカップを前に試合を決めたイングランド代表FWハリー・ケインに、ロイ・キーンが「分別を持て」と厳しい戦術助言を送った。
キーン、イングランド代表キャプテンに戦術変更を要求
イングランド代表のレジェンドは、ケインがワールドカップでは動き方を「賢明」に調整すべきだと主張した。バイエルン・ミュンヘンのスターは深く下がってプレーをつなぐ能力で称賛されているが、キーンはそんな習慣が激戦では逆効果になると考える。
キーンは、ケインの第一の役割は「創造者」ではなく「フィニッシャー」だと主張。トーマス・トゥヘル監督率いるチームで1－0の勝利を収めた後、キーンは32歳のケインに、チームメイトの創造性を信頼し、攻撃の要として集中するよう強調した。
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過酷な環境での省エネ
過酷な気候で行われるW杯を控え、キーンはケインの激しい動きが早期疲労につながることを懸念。自陣深くまで下がるのを控え、前線で静かに存在感を保てば、ペナルティエリアでの決定機に体力を温存できると助言した。
キーンはITVにこう語った。「彼は今、経験を積むべきだ。バイエルンでチャンピオンズリーグのビッグマッチを戦ったことで多くを学んだはずだ。ポジション取りは賢くあるべきだ。あのゴールでも、ニュージーランドは多くの選手が守備に戻っていたのに、彼はただそこへ入り込んだだけだ。経験不足だが、あそこまでスペースを与えられたのは驚きだ」
トロフィーを勝ち取るには、ボックス内に留まりなさい
その評論家は、ケインの世界トップクラスの決定力がイングランドの最大の強みであり、他の選手がこなせる役割にその能力を浪費すべきではないと断言した。キーンはキャプテンに対し、中盤でボールを追い求めるのではなく、忍耐強くチャンスが巡ってくるのを待つよう促した。
「だが、あの経験があるなら賢く振る舞うべきだ。状況を見極めろ」とキーンは続けた。「ハーフウェイラインより下がってボールを散らす必要はない。それをできる選手は十分にいる。君は前線で待て。今は君が世界一なんだ。イングランドが大タイトルを獲りたければ、彼が主役になるべきだ」
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ケインは大会中の暑さへの懸念を否定した。
元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンからの警告にもかかわらず、ケインは自身のコンディションと気象への適応力に自信を示している。ドイツで61得点を挙げたストライカーは、チームが大会で遭遇するあらゆる気象条件に備え済みだと確信している。
気温や疲労を心配する声には「ドリンクブレイクがあるし、暑さは大きな問題にならない。今日は何人も問題なかった。我々はプロで、暑い中の試合も経験している」と語った。