ワールドカップを前に試合を決めたイングランド代表FWハリー・ケインに、ロイ・キーンが「分別を持て」と厳しい戦術助言を送った。

イングランド代表のレジェンドは、ケインがワールドカップでは動き方を「賢明」に調整すべきだと主張した。バイエルン・ミュンヘンのスターは深く下がってプレーをつなぐ能力で称賛されているが、キーンはそんな習慣が激戦では逆効果になると考える。

キーンは、ケインの第一の役割は「創造者」ではなく「フィニッシャー」だと主張。トーマス・トゥヘル監督率いるチームで1－0の勝利を収めた後、キーンは32歳のケインに、チームメイトの創造性を信頼し、攻撃の要として集中するよう強調した。