ワールドカップを前にイングランド代表のハリー・ケインとジュード・ベリンガムのスパイクが盗まれ、容疑者2人が逮捕された。

イングランドの初戦が迫る中、「スリー・ライオンズ」はクロアチア、ガーナ、パナマと同じグループLに入り、6月17日にクロアチアとワールドカップ初戦を迎える。注目は、紛失したアイテムを間に合うように代替できるかどうかに移っている。ユニフォームのスポンサーには通常予備があるものの、ケインやベリンガムのような選手に必要な特定カスタマイズを施したユニフォームは、短期間で直接的な代替品を用意することが必ずしも容易ではない。

この騒動は、大会を悩ませる一連の論争に新たな幕を加えた。論争は、ソマリア人審判オマル・アルタンが入国を拒否された件や、カナダ代表トーマス・パルテイがビザ問題に直面した件など、入国拒否から治安・環境懸念まで多岐にわたる。 カンザスシティではアルゼンチン代表宿泊先近くで銃撃事件が発生し、セキュリティへの懸念が強まった。さらに、サンディエゴで合宿中のスイス代表には隣接する「ガラガラヘビ注意区域」が公式に提示され、ポルトガル代表もフロリダ合宿地近くで大型ワニ3匹が目撃されたとの報告を受けた。