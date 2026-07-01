ピッチ上の結果だけでなく、クーマン監督は家族の健康問題を理由に監督業からの完全引退の可能性にも言及した。63歳の同監督は、自身のキャリアを支えつつ病気と闘い続けてきた妻バルティナの強さについて率直に語り、ピッチの外での生活に集中する必要があることを示唆した。

「昨夜、私はオランダ代表監督としての任期を終える決断をした」とコエマンは自身のインスタグラムで述べた。「私たちは皆、このワールドカップで歴史を刻むという夢を共有していたが、その目標には届かなかった。誰よりも私がそのことに失望している。監督として、最終的な責任は私にある。

ここ数年で、サッカーより大切なものがあることを痛感した。サッカーは私の人生だったが、健康は何にも代えがたい。愛する人が闘病すると、ものの見方は変わる。妻バルティナは自身の病気を抱えながら、私が仕事を全うできるよう毎日支えてくれた。その強さと支えに、言葉では言い表せないほど感謝している。

一緒に働けた選手全員に感謝している。君たちの努力と気概が毎日私を鼓舞してくれた。スタッフ、KNVB、裏方で支えてくれた皆さん、そして協力してくれたクラブにも感謝する。何よりも、サポーターの皆さんに感謝したい。苦しい時期でも支えてくれたことに。オランダ代表を率いられたことは、この上ない名誉だった。

複雑な思いで別れを告げます。オランジェを世界一で締めくくりたかったのは事実ですが、叶いませんでした。それでも誇りが勝っています。サッカーが与えてくれたすべて、出会った人々、そして最大の情熱を仕事にできたことへの誇りです。 長年にわたる信頼、批判、支援、失望、成功すべてに感謝します」と結んだ。