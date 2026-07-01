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ワールドカップのPK戦敗退後、KNVBが人種差別的な罵声を報告。ロナルド・クーマンが感動的な声明を発表し、オランダ代表監督を辞任した。
モンテレイでの痛恨の敗戦を受け、コエマンが退任
オランダのレジェンド、クーマン監督は、代表チームを率いた2度目の任期を正式に終え、ベスト32でのPK戦敗退を受けて退任を表明した。ソーシャルメディアで発表した感慨深い声明では、就任時の大きな野心を振り返りつつ、世界舞台での失敗の最終責任は自分にあると語った。
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個人的な事情がコーチ退任に影響
ピッチ上の結果だけでなく、クーマン監督は家族の健康問題を理由に監督業からの完全引退の可能性にも言及した。63歳の同監督は、自身のキャリアを支えつつ病気と闘い続けてきた妻バルティナの強さについて率直に語り、ピッチの外での生活に集中する必要があることを示唆した。
「昨夜、私はオランダ代表監督としての任期を終える決断をした」とコエマンは自身のインスタグラムで述べた。「私たちは皆、このワールドカップで歴史を刻むという夢を共有していたが、その目標には届かなかった。誰よりも私がそのことに失望している。監督として、最終的な責任は私にある。
ここ数年で、サッカーより大切なものがあることを痛感した。サッカーは私の人生だったが、健康は何にも代えがたい。愛する人が闘病すると、ものの見方は変わる。妻バルティナは自身の病気を抱えながら、私が仕事を全うできるよう毎日支えてくれた。その強さと支えに、言葉では言い表せないほど感謝している。
一緒に働けた選手全員に感謝している。君たちの努力と気概が毎日私を鼓舞してくれた。スタッフ、KNVB、裏方で支えてくれた皆さん、そして協力してくれたクラブにも感謝する。何よりも、サポーターの皆さんに感謝したい。苦しい時期でも支えてくれたことに。オランダ代表を率いられたことは、この上ない名誉だった。
複雑な思いで別れを告げます。オランジェを世界一で締めくくりたかったのは事実ですが、叶いませんでした。それでも誇りが勝っています。サッカーが与えてくれたすべて、出会った人々、そして最大の情熱を仕事にできたことへの誇りです。 長年にわたる信頼、批判、支援、失望、成功すべてに感謝します」と結んだ。
オランダサッカー協会（KNVB）が「許しがたい」人種差別的暴言を非難
KNVBは、モンテレイ戦敗戦の余波として、PK戦で失敗したジャスティン・クライフェルト、クインテン・ティンバー、クリセンシオ・サマーヴィルの3選手がSNSで人種差別的な中傷を受けたと発表した。
KNVBは「極めて遺憾であり、オンライン差別通報窓口（Meld Online Discriminatie）に申し立てる」と声明で表明した。受理後は法務担当者が発言が犯罪に当たるか審査し、検察への告発と刑事捜査につながる可能性がある。サッカーは多様性を結びつけるが、差別はそれとは正反対であり、サッカーの理念に反する。
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デ・ヨングは、オランダ代表が目標から「大きくかけ離れていた」と認めた。
テクニカルディレクターのナイジェル・デ・ヨング氏は、チームのパフォーマンスについて「大会前の目標を達成するレベルにはほど遠かった」と率直に語った。監督が解任された今、KNVB（オランダサッカー協会）は北米大会で期待外れに終わった残骸を整理する状況だ。
「目標は準決勝進出で、世界一になる野心もあった」と、元マンチェスター・シティのMFは語った。「だが達成できなかった。我々は目標にほど遠かった。その事実を正直に認めなければならない」