ワールドカップの転売チケット価格は、米国代表の初戦を含め、下落し続けている。

転売価格は需要・供給・タイミングにより上下しやすい二次市場の性質が変動要因だ。さらにワールドカップチケットの高額化にも批判が集まっている。FIFAの公式価格は招致時の予定額を大きく上回り、過去大会と比べても極めて高い。 ただ、大会が近づくと出品数が増えたり希望価格が下がったりするため、試合前でも価格は大きく動く可能性があります。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、需要の高さと価格帯の幅を強調した。

バンクーバーのFIFA総会で「申し込みは5億件に及び、過去2大会合計の5,000万件を大きく上回った」と語った。 市場に放出したチケットは100％完売し、現時点で世界全体の供給量の約90％に達しています。今も継続してチケットを供給しており、高額な席もありますが手頃な席も用意されています。」

FIFAの直前販売はすでに開始されており、在庫限りで先着順に購入できます。