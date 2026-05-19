Getty Images News
翻訳者：
ワールドカップの転売チケット価格は、米国代表の初戦を含め、下落し続けている。
- AFP
価格は下がり続けている
ワールドカップのチケットは従来、最も安い席でも高価だと批判されてきた。しかし転売市場では値下がり傾向にある。TicketDataによると、米国代表のグループステージ3試合の最低価格は3か月で38.7％下落し865ドルとなった。 イラク代表戦は41.7％安の342ドル、トルコ代表戦は48.7％安の428ドルと、さらに大きく落ち込んだ。
- Getty Images
一部のゲームは依然として高価だ
しかしグループステージの一部試合は依然として高額だ。マイアミで行われるポルトガル対コロンビア戦は開幕ラウンドの注目カードの一つで、最低入場価格は3,000ドルを超える。またコロンビアは転売市場でも最もチケット価格が高いチームだが、これは同グループの強さが原因と考えられる。
- Getty Images Sport
ホストを見るにはかなりの出費だ
米国代表（USMNT）のチケットは依然として高額だが、以前よりやや手頃になった。6月12日にロサンゼルスで行われるパラグアイとの開幕戦は、今週に入り最低価格が1月以来初めて1,000ドルを下回った。同試合のチケットは売れ行きが伸び悩んでいると報じられている。米メディア『The Athletic』は先月、開幕戦のチケット販売数が40,934枚にとどまると伝えた。 同スタジアムの収容人数は約7万人だ。
- AFP
価格が変動している理由
転売価格は需要・供給・タイミングにより上下しやすい二次市場の性質が変動要因だ。さらにワールドカップチケットの高額化にも批判が集まっている。FIFAの公式価格は招致時の予定額を大きく上回り、過去大会と比べても極めて高い。 ただ、大会が近づくと出品数が増えたり希望価格が下がったりするため、試合前でも価格は大きく動く可能性があります。
FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、需要の高さと価格帯の幅を強調した。
バンクーバーのFIFA総会で「申し込みは5億件に及び、過去2大会合計の5,000万件を大きく上回った」と語った。 市場に放出したチケットは100％完売し、現時点で世界全体の供給量の約90％に達しています。今も継続してチケットを供給しており、高額な席もありますが手頃な席も用意されています。」
FIFAの直前販売はすでに開始されており、在庫限りで先着順に購入できます。