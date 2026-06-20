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FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

ワールドカップの試合中、スコットランドのファンがモロッコ代表兼PSGのハキミにブーイングした理由

アクラフ・ハキミ
モロッコ
スコットランド 対 モロッコ
スコットランド
ワールドカップ
パリ・サンジェルマン 対 ロリアン
パリ・サンジェルマン
リーグ・アン

ギレット・スタジアムで行われたワールドカップの試合で、モロッコが1－0でスコットランドに勝利した際、アシュラフ・ハキミは相手サポーターから執拗なブーイングを受けた。パリ・サンジェルマンでサイドバックを務めるハキミは代表キャップも任されたが、私生活での出来事をめぐり試合を通じて敵意は強まった。

  • 敵意に満ちた反応が巻き起こる

    フォックスボロでは、アトラス・ライオンズの主将がボールに触れるたびに、「タータン・アーミー」の野次が激化した。20分のコーナーキックで騒音は増し、前半終了間際に危険なカウンターを阻止するためキーラン・ティアニーにファウルした瞬間、声は頂点に達した。これは、彼が2023年2月の強姦容疑で裁判にかけられると金曜日に発表されたためだ。

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    マッコイストはハキミの裁判を知らないようだ

    ハキミへの激しい標的行為は英国の放送チームも注目し、生中継で妨害が続いた。ITV解説者アリー・マッコイストは「ハキミが地元を怒らせた理由は不明だが、何かをしたのは確実だ」と語った。

    同選手は24歳の女性による暴行容疑を否定し続け、試合前にXでこう声明を発表した。「初日からこの裁判を待ち望んでいた。ついに自分の言葉を語れる」

  • 序盤の得点で勝利を決定づける

    ピッチ外の騒動は別として、モロッコは試合開始69秒でイスマエル・サイバリのゴールでリードし、実質ベスト32進出を決めた。このMFは、ワールドカップ初出場から2試合連続得点を挙げたモハメド・サラーの記録に並んだ。モロッコは一時グループC首位に立ったが、後にブラジルがハイチを3-0で下したため得失点差で2位に落ちた。

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    決勝トーナメント進出を左右する最終グループリーグ戦

    モロッコは水曜日、アトランタでハイチと対戦する。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。スコットランドはマイアミでグループ首位のブラジルと激突する。スティーブ・クラーク監督率いるチームは、前回モロッコ戦で後半のチャンスを生かせなかった教訓を生かし、セレソン相手に得点を挙げる必要がある。