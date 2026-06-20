AFP
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ワールドカップの試合中、スコットランドのファンがモロッコ代表兼PSGのハキミにブーイングした理由
敵意に満ちた反応が巻き起こる
フォックスボロでは、アトラス・ライオンズの主将がボールに触れるたびに、「タータン・アーミー」の野次が激化した。20分のコーナーキックで騒音は増し、前半終了間際に危険なカウンターを阻止するためキーラン・ティアニーにファウルした瞬間、声は頂点に達した。これは、彼が2023年2月の強姦容疑で裁判にかけられると金曜日に発表されたためだ。
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マッコイストはハキミの裁判を知らないようだ
ハキミへの激しい標的行為は英国の放送チームも注目し、生中継で妨害が続いた。ITV解説者アリー・マッコイストは「ハキミが地元を怒らせた理由は不明だが、何かをしたのは確実だ」と語った。
同選手は24歳の女性による暴行容疑を否定し続け、試合前にXでこう声明を発表した。「初日からこの裁判を待ち望んでいた。ついに自分の言葉を語れる」
序盤の得点で勝利を決定づける
ピッチ外の騒動は別として、モロッコは試合開始69秒でイスマエル・サイバリのゴールでリードし、実質ベスト32進出を決めた。このMFは、ワールドカップ初出場から2試合連続得点を挙げたモハメド・サラーの記録に並んだ。モロッコは一時グループC首位に立ったが、後にブラジルがハイチを3-0で下したため得失点差で2位に落ちた。
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決勝トーナメント進出を左右する最終グループリーグ戦
モロッコは水曜日、アトランタでハイチと対戦する。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる。スコットランドはマイアミでグループ首位のブラジルと激突する。スティーブ・クラーク監督率いるチームは、前回モロッコ戦で後半のチャンスを生かせなかった教訓を生かし、セレソン相手に得点を挙げる必要がある。