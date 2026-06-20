ワールドカップの試合中、スコットランドのファンがモロッコ代表兼PSGのハキミにブーイングした理由

フォックスボロでは、アトラス・ライオンズの主将がボールに触れるたびに、「タータン・アーミー」の野次が激化した。20分のコーナーキックで騒音は増し、前半終了間際に危険なカウンターを阻止するためキーラン・ティアニーにファウルした瞬間、声は頂点に達した。これは、彼が2023年2月の強姦容疑で裁判にかけられると金曜日に発表されたためだ。