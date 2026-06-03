ルジェヴィツァ・スタジアムで行われた前半、ベルギーは圧倒的な強さを見せた。アストン・ヴィラのMFユーリ・ティエレマンスはクラブでの好調を代表戦でも示した。38分、敵地で攻勢を続けたベルギーが先制。 ジェレミー・ドクの鋭いクロスがペナルティエリアに飛び、味方2人に当たってコースが変わったボールをティエレマンスが冷静に押し込んだ。

後半アディショナルタイムには、ルカクが代表90ゴール目を決めて勝利を確定。今季ナポリで出場機会が少ないながらも、ベテランストライカーはヴァナケンのパスに反応し、コタルスキの頭上を越える強烈なシュートで96分にネットを揺らした。