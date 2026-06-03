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ワールドカップの親善試合でベルギーがクロアチアに勝利し、ロメル・ルカクは代表通算90ゴール目を決めた。
ルカクが節目の記録を達成
ルジェヴィツァ・スタジアムで行われた前半、ベルギーは圧倒的な強さを見せた。アストン・ヴィラのMFユーリ・ティエレマンスはクラブでの好調を代表戦でも示した。38分、敵地で攻勢を続けたベルギーが先制。 ジェレミー・ドクの鋭いクロスがペナルティエリアに飛び、味方2人に当たってコースが変わったボールをティエレマンスが冷静に押し込んだ。
後半アディショナルタイムには、ルカクが代表90ゴール目を決めて勝利を確定。今季ナポリで出場機会が少ないながらも、ベテランストライカーはヴァナケンのパスに反応し、コタルスキの頭上を越える強烈なシュートで96分にネットを揺らした。
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「生まれながらの得点王」
ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は、交代出場したエースストライカーがすぐにプレスをかけて活躍したことを称えた。73分に投入された同選手は監督の期待に応え、チームは彼の働きに満足している。
ガルシア監督は「ルカクは得点を挙げるために生まれた選手だ。序盤のチャンスをものにするべきだったと彼には求めるが、出場直後からプレスをかけて影響を示した。皆が彼を称え、敬意を抱いている。スタッフと共にさらに成長してほしい」と結んだ。
ガルシア、ベルギー代表の団結を称賛
ガルシア監督は、試合を通じてチームが示した戦術的な規律と組織力を絶賛した。前半にティエレマンスが先制点を挙げたが、監督は組織力のおかげで不朽のルカ・モドリッチ率いるクロアチア代表のプレッシャーを耐え抜けたと指摘した。
ガルシア監督は「クロアチア戦では良いプレーができた」と振り返った。「水分補給の休憩中に3つの戦術変更を行い、それが奏功した。苦しい場面もあったが、無失点で切り抜けた。選手たちはチームとして守備に徹し、クロスバーに当たったシュート以外、相手に決定機を与えなかった」
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ワールドカップに向けた最終準備
2026年W杯を目前に控えたベルギー代表は、ケビン・デ・ブライネやティボ・クルトワのベテランと若手が融合し、この勝利で自信を強めた。グループGでの戦いに備え、最後にチュニジアと親善試合を行う。
「ワールドカップ前の重要な試合で、クロアチアのような強豪に勝てて嬉しい。最も感銘を受けたのは、チームの団結したプレーと、交代選手が入ってもパフォーマンスが落ちなかったことだ」とガルシアは語った。