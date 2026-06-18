サッカーは今やグローバル産業だ。投資、テクノロジー、新しいビジネスモデルが、資金調達、消費、プレーの仕方を変えた。FIFA推計では、ワールドカップの経済効果はGDP約410億ドルに及ぶ。
翻訳者：
ワールドカップの経済効果は410億ドル。イタリアが巻き返すには戦略変更が必要だ。
推定と未知数
イタリア紙『コリエーレ・デラ・セラ』の分析によると、ワールドカップは年間450億～1,300億ドル規模の業界で最大のイベントだ。 チケット価格の高騰や需要の伸び悩みなど不確定要素はあるが、サッカーは世界最大級のエンターテインメント産業として確固たる地位を築いている。
新たな支配者たち
サッカークラブの所有権は投資ファンドや機関投資家へ移りつつある。欧州主要5リーグでは3分の1以上のクラブがプライベート・エクイティやベンチャーキャピタルを株主としている。同時に、クラブ所有のスタジアムは試合当日を超える収益を上げるビジネス拠点に成長している。
『コリエーレ』紙は、テクノロジーとデータ分析がクラブ経営に不可欠だと指摘する。選手パフォーマンスを測るセンサーやファンエンゲージメントを高めるツールなど、イノベーションとデータが現代サッカーを支えている。
ゲームとビジネスの進化
若年層中心の新しい消費習慣がピッチ上のプレーにも影響している。即座に楽しめるエンターテインメント志向から、速いテンポ、素早い攻守の切り替え、アグレッシブなプレス、セットプレーの重要性が高まっている。その結果、戦術、トレーニング、選手フィジカル管理も変化している。
金融資産クラスとしてのサッカー
サッカーは今や金融資産だ。プロの投資家、グローバルマーケティング、放映権、SNS、グッズ、スタジアムの活用が成長を支える。イタリアは経営面で遅れを取っており、この変革を理解し新モデルに適応しなければ、最高レベルで再び競争できない。つまり、イタリアが戻るには戦術を変えるしかない。