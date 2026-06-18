サッカークラブの所有権は投資ファンドや機関投資家へ移りつつある。欧州主要5リーグでは3分の1以上のクラブがプライベート・エクイティやベンチャーキャピタルを株主としている。同時に、クラブ所有のスタジアムは試合当日を超える収益を上げるビジネス拠点に成長している。





『コリエーレ』紙は、テクノロジーとデータ分析がクラブ経営に不可欠だと指摘する。選手パフォーマンスを測るセンサーやファンエンゲージメントを高めるツールなど、イノベーションとデータが現代サッカーを支えている。