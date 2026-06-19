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ワールドカップの強豪相手にトーマス・トゥヘル監督が戦術を変えなければ、イングランドは「影を追う」ことになる。
開幕戦で戦術的弱点が露呈
「スリー・ライオンズ」はダラスでの初戦でクロアチアに4－2と逆転勝ち。ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、マーカス・ラッシュフォードが得点を挙げたが、前半に2度追いつかれるなど守備の不安は残った。イングランドがワールドカップでトップ15入りのチームを破ったのは2002年以来だが、守備陣とスタミナの課題は依然として残る。
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バットがトーナメントについて厳しい警告を発した
パディ・パワーの取材にバットは、過酷な暑さの中でプレミアリーグ並みのハイペースを維持すれば、結局はチームが消耗すると語った。彼は「我々は良いプレーで勝利した。とはいえクロアチアは全盛期を過ぎていた。プレスも機能した。だがイングランドがトップチーム相手にプレミアスタイルで戦えると口で言うのは簡単だ。
私が代表でプレーしていた頃もよく試したが、60分もすると暑さで動けなくなる。スペインのようなチームはボールを回し、ペースを握り、我々は影を追うだけだ。彼らは決定的なパスで守備を破ってくる」
気候がトーナメントの戦術を左右する
バット氏は、気候やスタジアムの設備が都市ごとに異なるため、選手たちが90分間ハイプレスを維持できるかは左右されると主張。
彼は「この大会で毎試合同じようにプレーできるとは思わない。場所やキックオフの時間、気温、屋根や空調の有無で変わる」と続けた。 ハイプレスをかけるタイミングや方法はケースバイケースだ。毎週空調の効いたダラスで試合をすれば勝率は上がるが、現実はそうではない」
- AFP
決勝進出まであと一歩
「スリー・ライオンズ」は来週、グループステージ第2戦でガーナと対戦する。勝てば決勝トーナメント進出が確定する。トゥヘル監督は、選手の疲労管理と守備の安定を同時に実現する必要がある。グループステージ突破と体力温存のバランスが、当面の最優先課題だ。