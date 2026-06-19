ワールドカップの強豪相手にトーマス・トゥヘル監督が戦術を変えなければ、イングランドは「影を追う」ことになる。

パディ・パワーの取材にバットは、過酷な暑さの中でプレミアリーグ並みのハイペースを維持すれば、結局はチームが消耗すると語った。彼は「我々は良いプレーで勝利した。とはいえクロアチアは全盛期を過ぎていた。プレスも機能した。だがイングランドがトップチーム相手にプレミアスタイルで戦えると口で言うのは簡単だ。

私が代表でプレーしていた頃もよく試したが、60分もすると暑さで動けなくなる。スペインのようなチームはボールを回し、ペースを握り、我々は影を追うだけだ。彼らは決定的なパスで守備を破ってくる」