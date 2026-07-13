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ワールドカップの審判から外されたオランダ人審判が38歳で死去
オランダサッカー界にとって痛ましい損失
オランダサッカー協会（KNVB）は土曜日、ロブ・ディペリンク氏の死去を確認し、審判団の主要メンバーを失ったことへの深い悲しみを表明した。ディペリンク氏は2017年からエールディヴィジで審判を務め、オランダのトップリーグで尊敬される存在だった。最近ではユーロ2024でVAR審判員としても活躍していた。
協会は声明で「私たちは優れた審判だけでなく、親切で献身的な同僚を失った。ご家族やご友人、彼を想うすべての方に心よりお悔やみ申し上げます」と述べた。死因は現時点で公表されていない。
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ワールドカップへの夢が途絶える
BBCスポーツによると、ディペリンク氏の死は職業上困難な時期に訪れた。彼は当初、今大会のビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）として選出されていたが、前月にロンドンで行われた警察の捜査を受け、5月にFIFA公式審判員リストから除外されていた。
4月9日にはロンドンでクリスタル・パレス対フィオレンティーナのカンファレンスリーグ戦にVARとして参加していた。しかし、クロイドン・ウェルズリー・ロードの事件を巡りロンドン警視庁が捜査を開始。この影響で審判としての適性が疑問視され、大会組織委員会は彼を今夏の国際大会から除外した。
警察の捜査と起訴取り下げ
ロンドン警視庁は、ディーペリンク氏がFIFAの職務を解任された経緯を説明した。4月9日、クロイドン・ウェルズリー・ロードの住宅で10代少年への性的暴行通報があり、30代男が逮捕された。
捜査の結果、証拠不十分で立件は見送られた。声明は「警官は防犯カメラ映像やデジタル機器を検証するなど、すべての証拠を検討したが、立件基準に達せず、これ以上の措置は取らない」と結んでいる。
- Imago
ディーペリンクは自身の無実を主張している
亡くなる前、ディーペリンク氏は疑惑が精神的に大きな負担となったと明かし、自身に不正はないと主張した。オランダ紙『デ・テレグラフ』の取材には「不当な告発を受け、非常に悲しい。警察やFIFA、UEFA、KNVBには当初から全面協力し、すべてを説明した」と語った。
さらに、FIFAの決定には失望していると述べつつ、KNVBからの支援には感謝すると語った。「KNVBの対応には感謝している。FIFAが私をワールドカップから外したことは残念だ。もちろん失望している」と、この件での最後の公のコメントで付け加えた。
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