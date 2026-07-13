ワールドカップの審判から外されたオランダ人審判が38歳で死去

オランダサッカー協会（KNVB）は土曜日、ロブ・ディペリンク氏の死去を確認し、審判団の主要メンバーを失ったことへの深い悲しみを表明した。ディペリンク氏は2017年からエールディヴィジで審判を務め、オランダのトップリーグで尊敬される存在だった。最近ではユーロ2024でVAR審判員としても活躍していた。

協会は声明で「私たちは優れた審判だけでなく、親切で献身的な同僚を失った。ご家族やご友人、彼を想うすべての方に心よりお悔やみ申し上げます」と述べた。死因は現時点で公表されていない。



