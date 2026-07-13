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Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

ワールドカップの審判から外されたオランダ人審判が38歳で死去

R. Dieperink
エールディビジ
ワールドカップ

オランダのサッカー審判員ロブ・ディペリンク氏が38歳で死去した。同氏は、英国警察の捜査で証拠不十分として不起訴となり、FIFAのワールドカップ審判員リストから除外されてからわずか数週間後のことだった。

  • オランダサッカー界にとって痛ましい損失

    オランダサッカー協会（KNVB）は土曜日、ロブ・ディペリンク氏の死去を確認し、審判団の主要メンバーを失ったことへの深い悲しみを表明した。ディペリンク氏は2017年からエールディヴィジで審判を務め、オランダのトップリーグで尊敬される存在だった。最近ではユーロ2024でVAR審判員としても活躍していた。

    協会は声明で「私たちは優れた審判だけでなく、親切で献身的な同僚を失った。ご家族やご友人、彼を想うすべての方に心よりお悔やみ申し上げます」と述べた。死因は現時点で公表されていない。


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    ワールドカップへの夢が途絶える

    BBCスポーツによると、ディペリンク氏の死は職業上困難な時期に訪れた。彼は当初、今大会のビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）として選出されていたが、前月にロンドンで行われた警察の捜査を受け、5月にFIFA公式審判員リストから除外されていた。

    4月9日にはロンドンでクリスタル・パレス対フィオレンティーナのカンファレンスリーグ戦にVARとして参加していた。しかし、クロイドン・ウェルズリー・ロードの事件を巡りロンドン警視庁が捜査を開始。この影響で審判としての適性が疑問視され、大会組織委員会は彼を今夏の国際大会から除外した。

  • 警察の捜査と起訴取り下げ

    ロンドン警視庁は、ディーペリンク氏がFIFAの職務を解任された経緯を説明した。4月9日、クロイドン・ウェルズリー・ロードの住宅で10代少年への性的暴行通報があり、30代男が逮捕された。

    捜査の結果、証拠不十分で立件は見送られた。声明は「警官は防犯カメラ映像やデジタル機器を検証するなど、すべての証拠を検討したが、立件基準に達せず、これ以上の措置は取らない」と結んでいる。

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  • Rob DieperinkImago

    ディーペリンクは自身の無実を主張している

    亡くなる前、ディーペリンク氏は疑惑が精神的に大きな負担となったと明かし、自身に不正はないと主張した。オランダ紙『デ・テレグラフ』の取材には「不当な告発を受け、非常に悲しい。警察やFIFA、UEFA、KNVBには当初から全面協力し、すべてを説明した」と語った。

    さらに、FIFAの決定には失望していると述べつつ、KNVBからの支援には感謝すると語った。「KNVBの対応には感謝している。FIFAが私をワールドカップから外したことは残念だ。もちろん失望している」と、この件での最後の公のコメントで付け加えた。