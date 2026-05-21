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ワールドカップの価格高騰：レヴィーズ・スタジアムがビールと食事のセット34.24ドルで最上位に
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チケット代だけが費用ではありません
ワールドカップの話題の一つはチケット価格だが、SeatPickの調査では入場料は考慮されていない。代わりに、スタジアム内でファンが支払うビール1杯と軽食1品の合計額を比較している。
最も高いのは米国の3会場で、レヴィーズ・スタジアムが34.24ドル、メットライフ・スタジアムが33.22ドル、ソフィ・スタジアムが32.24ドルだった。
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「ランキング上位は米国の会場が占めている」
人気の高い試合を観戦するファンの総費用は、大きく跳ね上がる可能性があります。例えば、SoFiスタジアムで開催される米国代表対パラグアイのグループステージでは、現在最も安いチケットが955ドルです。
SeatPickのCEOギラッド・ジルバーマン氏は「上位を米国会場が占め、サンフランシスコ・ベイエリアやニューヨーク／ニュージャージー、ロサンゼルスでのイベント費用の高さを示しています。これらの都市には世界クラスのスタジアムがありますが、入場後の1日にかかる費用も侮れません」と指摘します。
- AFP
「最も高額な会場と最も安価な会場との価格差は、無視できない」
米国の最も高額な会場とメキシコの最も手頃なスタジアムを比べると、この差は顕著だ。
リーバイス・スタジアムではビール1杯と軽食で34.24ドルかかるのに対し、エスタディオ・アクロンではわずか9.77ドルです」とSeatPick CEOのギラッド・ジルバーマン氏は語る。「子供連れのサポーターや複数の試合を観戦する人にとっては、この差は大きい。
グアダラハラのエスタディオ・アクロンはビール1杯と軽食で9.77ドルと、最も安い会場だ。リーバイス・スタジアムとは24.47ドルも差があり、会場選びが支出に大きく影響することが分かる。
SeatPickのランキングでは、メキシコの3会場が最安グループを占める。メキシコシティのエスタディオ・アステカは10.77ドル、モンテレイのエスタディオ・BBVAは13.90ドルと、いずれも手頃だ。一方、米国で最も安いカンザスシティのGEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアムでも22.37ドルかかる。
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これはどういうことか
メキシコの開催地との違いは顕著で、複数の試合を観戦するファンは予算計画を見直す必要がある。
「価格差は観戦意欲を削がないとしても、予算計画には影響するでしょう」とジルバーマン氏は語る。「1試合だけなら負担できても、4人家族や各地を移動してチームを追うファンは差を大きく感じるはずです」。
SeatPickによると、試合当日の飲食代が最も高いワールドカップのスタジアムは以下の通り。
順位
スタジアム
所在地
ビール価格
基本食事価格
試合当日の飲食費
1
リーバイス・スタジアム
サンタクララ、アメリカ合衆国
14.24ドル
20.00ドル
34.24ドル
2
メットライフ・スタジアム
イースト・ラザフォード、アメリカ合衆国
13.22ドル
20.00ドル
33.22ドル
3
ソフィ・スタジアム
イングルウッド、アメリカ合衆国
14.24ドル
18.00ドル
32.24ドル
4
ハードロック・スタジアム
マイアミ・ガーデンズ、アメリカ合衆国
12.20ドル
18.00ドル
30.20ドル
5
リンカーン・フィナンシャル・フィールド
フィラデルフィア、アメリカ合衆国
11.44ドル
16.00ドル
27.44ドル
6
NRGスタジアム
ヒューストン、アメリカ合衆国
13.02ドル
14.00ドル
27.02ドル
7
ルーメン・フィールド
アメリカ合衆国、シアトル
9.88ドル
17.00ドル
26.88ドル
8
ギルレット・スタジアム
フォックスボロ、アメリカ合衆国
8.73ドル
18.00ドル
26.73ドル
9
BMOフィールド
カナダ・トロント
9.16ドル
16.00ドル
25.16ドル
10
BCプレイス
カナダ、バンクーバー
8.65ドル
16.00ドル
24.65ドル
SeatPickによると、試合当日の飲食が最も安いワールドカップのスタジアム
順位
スタジアム
所在地
ビール価格
基本食事価格
試合当日の飲食費
1
エスタディオ・アクロン
グアダラハラ、メキシコ
2.77ドル
7.00ドル
9.77ドル
2
エスタディオ・アステカ
メキシコ、メキシコシティ
2.77ドル
8.00ドル
10.77ドル
3
エスタディオ・BBVA
メキシコ、モンテレイ
5.90ドル
8.00ドル
13.90ドル
4
アローヘッド・スタジアム内のGEHAフィールド
カンザスシティ、アメリカ合衆国
9.37ドル
13.00ドル
22.37ドル
5
メルセデス・ベンツ・スタジアム
アトランタ、アメリカ合衆国
8.65ドル
15.00ドル
23.65ドル
6
AT&Tスタジアム
アーリントン、アメリカ合衆国
9.88ドル
14.00ドル
23.88ドル