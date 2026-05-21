ワールドカップの価格高騰：レヴィーズ・スタジアムがビールと食事のセット34.24ドルで最上位に

米国の最も高額な会場とメキシコの最も手頃なスタジアムを比べると、この差は顕著だ。

リーバイス・スタジアムではビール1杯と軽食で34.24ドルかかるのに対し、エスタディオ・アクロンではわずか9.77ドルです」とSeatPick CEOのギラッド・ジルバーマン氏は語る。「子供連れのサポーターや複数の試合を観戦する人にとっては、この差は大きい。

グアダラハラのエスタディオ・アクロンはビール1杯と軽食で9.77ドルと、最も安い会場だ。リーバイス・スタジアムとは24.47ドルも差があり、会場選びが支出に大きく影響することが分かる。

SeatPickのランキングでは、メキシコの3会場が最安グループを占める。メキシコシティのエスタディオ・アステカは10.77ドル、モンテレイのエスタディオ・BBVAは13.90ドルと、いずれも手頃だ。一方、米国で最も安いカンザスシティのGEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアムでも22.37ドルかかる。