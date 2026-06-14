レアル・マドリードのスター、アルダ・ギュルルは、2026年W杯グループ4初戦のオーストラリア戦（0-2敗北）で好パフォーマンスを見せた。
欧州がアジアに敗れた衝撃の一戦でも、ギュルルの活躍はモンテッラ監督率いるチームに希望を残した。
レアル・マドリードのスター、アルダ・ギュルルは、2026年W杯グループ4初戦のオーストラリア戦（0-2敗北）で好パフォーマンスを見せた。
欧州がアジアに敗れた衝撃の一戦でも、ギュルルの活躍はモンテッラ監督率いるチームに希望を残した。
この試合で彼はモンテラ監督率いるチームで最も活気のある選手だった。ボールタッチ106回、パス73本中68本成功、ロングパス4本すべて成功。
2つの決定機を創出し、2本のキーパス、5本のクロス、5回のドリブル突破も記録した。
8本のシュートは2026年W杯現時点での最多だ。 トルコのシュート総数は30本で、2006年ポルトガル対イングランド戦の31本に次ぐ、無得点試合での最多記録となった。
さらに3ファウルを犯し、1回の守備介入、5回の空中戦勝利、3回のボール奪取を記録した。
キックオフ前、ピッチに入るギュルラーはチームメイトに声を掛けた。「さあ、俺たちは彼らより上だ。最初の1分から証明しよう」。
彼はまだ21歳で、初めてW杯に出場している。 トルコ代表にはインテル・ミラノのハカン・チャルハノールなど、彼より経験豊富な選手もいる。それでもレアル・マドリードで培ったメンタリティが、試合前からチームを鼓舞した。
ギュルラーの敗戦コメントは、トルコの試合内容を象徴していた。代表チームは果敢に攻めたが、得点は奪えなかった。
オーストラリア戦の敗戦後、ギュルルは記者団に「オーストラリアを祝福したい。彼らはチャンスを生かしたが、我々はできなかった」と語った。
続けて「正直、今夜のいくつかの判定を受け入れるのは難しい。多くの選手がハンドを主張する場面があったがプレーは続行された。これが敗因ではないが、 such moments 試合の流れを変える」と語った。
さらに「判定は受け入れ難いが尊重すべきだ。我々にも問題があった。チャンスが少なく守備も甘く、その代償を払った」と続けた。
最後にこう結んだ。「サポーターが落胆するのは当然だ。我々も落胆している。だがこの経験から学び、もっと強くなって戻ってくる。この結果が大会での行方を左右しないよう、必ず立ち直る」
フランスのレジェンド、ティエリ・アンリはトルコの敗戦を分析し、「もし私がその試合にいたら、特にチャルハノールやユムセックが試合を支配していた様子は素晴らしいものだっただろう。統計的には、より優れたチームが負けた」と語った。
さらに「フィンチャンツォ・モンテッラはチームをうまく準備していたが、アルダ・ギュルルを左ウイングで起用したことが響いた。彼を攻撃的ミッドフィールダーで起用していれば、もっと良いパフォーマンスができたはず」と続けた。
さらに「指導は容易ではなく、選手を鼓舞する言葉が思浮かばないこともある。モンテッラもそうだったのではないか」と語った。
最後にこう語った。「トルコはイェルズやカディオグル、アルダ・ギュルなど若手が揃う良いチームだ。経験もある。負けたのは残念だが、また成長して戻ってくるだろう」
モンテラ監督はオーストラリア代表の先発メンバーに驚きはなかったと語った。しかし2-0で敗れた試合で78％のボール支配率を活かせなかったことを残念がった。
終盤に攻撃的選手を投入できなかった理由については「オーストラリアの強力なカウンターを受ける恐れがあった」と説明した。
交代策やフィジカルで劣った理由を問われると、 オーストラリアのフィジカルに太刀打ちできる選手を投入する一方で、コンディションが万全でないアルダ・ギュルラーとハカン・チャルハノールを主力としてピッチに残す必要があったと説明した。
さらに「負けたときは不当な批判でも受け入れるべきだ。フィジカルが強い選手を使わなかったと何度も批判されたが、批判をを受け止めながら他の選手も成長していると分かっている。だからギュルルを最後までピッチに残したかった」と語った。
私はギュルルをピッチに残したかった。アルダをピッチの奥深くに置いた際、ジャン・オズンがストライカーの背後で良い動きをしていたため、試合終了までアルダを残しておきたかった。 しかし、キナン・イルドゥズを左サイドに移したことでジャンに十分なスペースを確保できなかった」と説明した。