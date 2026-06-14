ギュルラーの敗戦コメントは、トルコの試合内容を象徴していた。代表チームは果敢に攻めたが、得点は奪えなかった。

オーストラリア戦の敗戦後、ギュルルは記者団に「オーストラリアを祝福したい。彼らはチャンスを生かしたが、我々はできなかった」と語った。

続けて「正直、今夜のいくつかの判定を受け入れるのは難しい。多くの選手がハンドを主張する場面があったがプレーは続行された。これが敗因ではないが、 such moments 試合の流れを変える」と語った。

さらに「判定は受け入れ難いが尊重すべきだ。我々にも問題があった。チャンスが少なく守備も甘く、その代償を払った」と続けた。

最後にこう結んだ。「サポーターが落胆するのは当然だ。我々も落胆している。だがこの経験から学び、もっと強くなって戻ってくる。この結果が大会での行方を左右しないよう、必ず立ち直る」