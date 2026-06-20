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ワールドカップのハイチ戦でラフィーニャが途中交代し、ブラジル代表に怪我の懸念。
ラフィーニャの負傷が、ブラジルのワールドカップ初勝利の喜びを曇らせた。
ブラジルはハイチを3-0で下し、2026年W杯初勝利を挙げた。マテウス・クーニャの2得点とヴィニシウス・ジュニオールの1得点がグループCでの優位を確かなものにした。
しかし最大の話題はラフィーニャの負傷だった。バルセロナ所属のウインガーはハムストリングを痛め40分にボーンマスのラヤンと交代。今年に入ってからも同様の故障歴があり、代表医療スタッフが詳細を検査する。
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アンチェロッティとパケタが懸念に言及
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、ラフィーニャの負傷程度をまだ把握していないと認めた。試合後、イタリア人監督は「ラフィーニャは明日検査を受ける。現時点では何が起きたのか分からない」と語った。
MFルーカス・パケタも「みんな心配している。大したことなければいいが、まだ分からない。彼も検査を受けるべきだ」と語った。
ネイマールの復帰が絶好の追い風となる
ラフィーニャは負傷で出場が不透明だが、ブラジル代表にはネイマールが間もなく復帰する朗報が届いた。彼はふくらはぎの負傷でグループステージ初戦2試合を欠場した。アンチェロッティ監督は「ネイマールは明日個人練習を行い、月曜には全体合流する。スコットランド戦では起用できる」と語った。
アンチェロッティ監督は「ネイマールは明日個人練習を行い、月曜日にチーム練習に合流する。スコットランド戦には出場できるだろう」と語った。
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ブラジル、グループCの戦いに注力
ブラジルはグループC突破へ重要な局面にある。ネイマールの復帰でアンチェロッティ監督の選択肢は増えそうだが、ラフィーニャの検査結果が注目される。勝ち点4で首位のセレソンは、水曜日にマイアミ・スタジアムでスコットランドと対戦する。