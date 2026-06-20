ブラジルはハイチを3-0で下し、2026年W杯初勝利を挙げた。マテウス・クーニャの2得点とヴィニシウス・ジュニオールの1得点がグループCでの優位を確かなものにした。

しかし最大の話題はラフィーニャの負傷だった。バルセロナ所属のウインガーはハムストリングを痛め40分にボーンマスのラヤンと交代。今年に入ってからも同様の故障歴があり、代表医療スタッフが詳細を検査する。