ワールドカップのセネガル戦（ベスト32）でベルギーが勝利した試合中、ユリ・ティエレマンスがレアンドロ・トロサールともみ合いになり、チームメイトに引き離された。

ベルギー代表のルディ・ガルシア監督もこの一触即発の場面を気にしていない。むしろベテラン選手たちが示した闘志を称賛した。共催国アメリカとの重要な決勝トーナメント1回戦を前に、ガルシア監督は、こうしたプレッシャーがかかるやり取りが、チームが最高レベルで戦うために必要な飢えを保っている証拠だと考えている。

「これは、我々のチームに真の闘志があることを示している」とガルシア監督は語った。「選手たちが意見の相違を示すことは許されるし、激しい言葉を交わすことも許される。レアンドロとユーリは、ベルギー代表にとって非常に重要な2人の選手だ。彼らはどうしても勝ちたかったのだ。 口論の内容は知らないが、私はそれが気に入っている。うまくいかない時に状況を一変させる覚悟のある選手を求めている。ピッチではそれが必要だからだ。その闘志が必要なのだ。」