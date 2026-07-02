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ワールドカップのセネガル戦（ベスト32）でベルギーが勝利した試合中、ユリ・ティエレマンスがレアンドロ・トロサールともみ合いになり、チームメイトに引き離された。
水分補給の休憩中に緊張が高まる
ベルギーが2－0でリードを許し、大会早期敗退の危機にあった後半、選手たちが水分補給で集まった際、ティエレマンスとトロサールが口論になった。ロメル・ルカクとニコラス・ラスキンが二人を引き離さなければならないほど事態はエスカレートし、トロサールがティエレマンスを突き飛ばす場面もあった。
しかし、この摩擦が起爆剤となった。86分、ルカクが1点を返し、その3分後にはティエレマンスがトロサールのクロスに頭で合わせて同点とした。 祝賀の渦の中で不和の兆しは消え、ティエレマンスはトロサールを抱きかかえて空中に持ち上げ、チームのために違いを脇に置いたことを示した。
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ティエレマンス、試合中の「感情」を笑い飛ばす
ティエレマンスは125分、PKで逆転弾をマークし、ベルギーをベスト16へ導いた。これはW杯最遅ゴールとなった。試合後、彼はトロサールとの確執を否定。「みんな勝とうと必死だっただけ」と語った。
ESPNによると、彼は記者団にこう語った。「あれは一時の感情だ。みんな勝ちたいし、正しいことをしたい。自国を誇らしく代表したい。それがサッカーだ。試合後は何の問題もなかった。ただの試合さ。」
ルディ・ガルシアが「闘志」を擁護
ベルギー代表のルディ・ガルシア監督もこの一触即発の場面を気にしていない。むしろベテラン選手たちが示した闘志を称賛した。共催国アメリカとの重要な決勝トーナメント1回戦を前に、ガルシア監督は、こうしたプレッシャーがかかるやり取りが、チームが最高レベルで戦うために必要な飢えを保っている証拠だと考えている。
「これは、我々のチームに真の闘志があることを示している」とガルシア監督は語った。「選手たちが意見の相違を示すことは許されるし、激しい言葉を交わすことも許される。レアンドロとユーリは、ベルギー代表にとって非常に重要な2人の選手だ。彼らはどうしても勝ちたかったのだ。 口論の内容は知らないが、私はそれが気に入っている。うまくいかない時に状況を一変させる覚悟のある選手を求めている。ピッチではそれが必要だからだ。その闘志が必要なのだ。」
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注目は米国との対戦へ
この勝利でベルギー代表は復活し、敗退寸前から劇的な逆転劇へ流れを変えた。ベテラン中心でセネガルを破り、次は米国代表戦へ注目が集まる。コーチ陣はティエレマンスとトロサールの情熱が今回もチームを勢いづけることを期待している。