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ワールドカップのスコットランド戦で、終盤に途中出場したブラジルのネイマールが、試合後に涙を流した。
セレサオのレジェンド、感動の復帰
スコットランド戦で出場したネイマールは、ブラジルがグループ首位を確定させた3ポイント以上の価値を示した。34歳の彼は後半、マテウス・クーニャに代わってピッチに立ち、2023年10月以来981日に及ぶ代表離脱に終止符を打った。
バルセロナとパリ・サンジェルマンでプレーしたスターは、前十字靭帯断裂など度重なるけがに苦しんできた。それでもマイアミ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴ると、ピッチに帰還した安堵から涙が溢れた。チームメイトやロナウジーニョに抱きしめられながら彼は言った。 母国に貢献でき神に感謝している。とても幸せだ」とネイマールは語った。
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マイアミでリズムを探す
お祝いの場ではあったが、ネイマールはまだ試合での鋭さを模索しているように見えた。フォールス・ナインとして起用された序盤は動きが鈍く、ペースについていけず9回もボールを失った。
それでも徐々にリズムを掴むと、クラブ歴代最多得点記録保持者の面目躍如。流れに乗った一撃はスコットランド代表GKアンガス・ガンの好守を誘い、さらに4点目につながる危険なCKを供給した。
サントスのスター、復帰への長い道
古巣サントスに復帰したネイマール。代表への道は順風満帆ではなかった。昨季国内リーグで辛うじて降格を免れ、最高レベルで戦える体力やコンディションを疑問視する声も多かった。それでもアンチェロッティ監督はベテランFWへの信頼を貫いた。
それでも現在の代表では、ヴィニシウス・ジュニア、ラフィーニャ、マテウス・クーニャらとレギュラーを争い、ノックアウトステージではサポート役に回る見込みだ。
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ノックアウトステージの対戦相手を待つ
アンチェロッティ監督率いるブラジル代表は、若さと経験が調和したプレーで優勝候補の期待に応えた。 3－0の勝利でブラジルはモロッコを上回りグループC首位通過。ベスト32では、オランダ、日本、スウェーデンが入るグループFの2位と対戦する。試合は6月29日（月）ヒューストンで行われる。