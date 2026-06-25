スコットランド戦で出場したネイマールは、ブラジルがグループ首位を確定させた3ポイント以上の価値を示した。34歳の彼は後半、マテウス・クーニャに代わってピッチに立ち、2023年10月以来981日に及ぶ代表離脱に終止符を打った。

バルセロナとパリ・サンジェルマンでプレーしたスターは、前十字靭帯断裂など度重なるけがに苦しんできた。それでもマイアミ・スタジアムで試合終了のホイッスルが鳴ると、ピッチに帰還した安堵から涙が溢れた。チームメイトやロナウジーニョに抱きしめられながら彼は言った。 母国に貢献でき神に感謝している。とても幸せだ」とネイマールは語った。



