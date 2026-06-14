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ワールドカップのスイス戦で物議を醸したPK判定を受け、ゲイリー・ネヴィルはFIFAの「独裁体制」を痛烈に批判した。
ネヴィル、透明性の欠如に激怒
グループBの試合開始14分、スイスのMFレモ・フレウラーがカタールのGKマフムード・アブナダに倒された。ファウルは明らかなものの、リプレイでは接触前にフレウラーがオフサイドポジションにいたと示唆された。半自動判定システムが導入されていたにもかかわらず、判定を裏付ける公式グラフィックは視聴者にもスタジアムスクリーンにも表示されなかった。
ITV解説のネヴィルは、この情報伝達不足に疑問を投げかけた。 「ここにいる全員がそう思うし、自宅の視聴者も同様だろう」とネヴィルは語った。「FIFAはホスト放送局として自動判定の証拠を示せるはずだ。なぜ見せないのか。前回の大会では見せていた。ファンはすでにFIFAやテクノロジーを信用していない。私にはオフサイドに見える。彼らがそれを覆す証拠を示すまでは、大きな疑問が残る。」
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「まるで独裁政権のようだ」――評論家たちも批判に加わる
オフサイドラインの公式リプレイが流れないまま時間が経ち、ネヴィルの苛立ちは頂点に達した。彼はFIFAの運営を痛烈に批判し、世界中の視聴者に対して証拠を隠しているとして強く非難。秘密主義がサッカーの公正さを損なうと指摘した。
「まるで独裁者のようだ。正直、これは独裁政権そのものだ」とネヴィルは怒りを露わにした。「証拠を内部で抱え込み、大会に出場している各国のファンに見せないなんて。まったく馬鹿げている。 オフサイドの証拠をなぜ示さない？すぐに見せてくれ。透明性を保て」と語った。解説のイアン・ライトも「スキャンダルだ」と同意。共同解説のリー・ディクソンも「ペナルティは明確だが、彼はオフサイド。この判定は認められない」と結論付けた。
FIFAはグラフィックの不具合について「技術的な障害」が原因だと説明している
試合後、FIFAは生中継で映像が流されなかった理由を説明する声明を発表した。同連盟によると、決定的なオフサイド判定のアニメーションが表示されなかったのは、サンフランシスコ・ベイエリアで発生した技術的な不具合のためだという。
FIFAメディアは「カタール対スイスの試合中、14分のPK直前に一時的な技術障害でオンサイド判定グラフィックが表示されなかった」と説明した。 この問題はすぐに解決され、VARの判定手順には影響せず、オフサイド位置を示すこともありませんでした。」
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カタールが終盤に同点弾
審判騒動が報道をにぎわせる中、試合は衝撃的な結末を迎えた。ブレール・エンボロのPKでスイスが先制し、ボール支配率68％・シュート26本の圧倒的優位で勝利目前だった。
しかし94分、ミロ・ムハイムの不注意なヘディングがオウンゴールとなり、カタールが劇的な同点弾で大会初勝ち点を獲得した。この結果、グループBは混戦となった。試合後、スイス主将グラニット・シャカは「規律欠如と決め手のなさ」を批判した。