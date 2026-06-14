ワールドカップのスイス戦で物議を醸したPK判定を受け、ゲイリー・ネヴィルはFIFAの「独裁体制」を痛烈に批判した。

オフサイドラインの公式リプレイが流れないまま時間が経ち、ネヴィルの苛立ちは頂点に達した。彼はFIFAの運営を痛烈に批判し、世界中の視聴者に対して証拠を隠しているとして強く非難。秘密主義がサッカーの公正さを損なうと指摘した。

「まるで独裁者のようだ。正直、これは独裁政権そのものだ」とネヴィルは怒りを露わにした。「証拠を内部で抱え込み、大会に出場している各国のファンに見せないなんて。まったく馬鹿げている。 オフサイドの証拠をなぜ示さない？すぐに見せてくれ。透明性を保て」と語った。解説のイアン・ライトも「スキャンダルだ」と同意。共同解説のリー・ディクソンも「ペナルティは明確だが、彼はオフサイド。この判定は認められない」と結論付けた。



