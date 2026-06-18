エクアドルとのワールドカップ初戦に先発したコートジボワール代表ワヒは、ドイツ戦へ移動するチームから一時離脱し、米国に残る予定だった。





しかしその夜、カナダ入国ビザを取得し代表チームに合流することになった。マルセイユ検察庁からカナダ当局に送られた書類が事態を解決した。