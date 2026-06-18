2026年W杯で「パルテイ事件」が再燃。アトレティコ・マドリードやアーセナルでプレーした元ガーナ代表MFは、性的暴行容疑の捜査によりカナダ入国を許可されず、ガーナ対パナマ戦を欠場した。 コートジボワールのFWエリエ・ワヒもドイツ戦でチームに合流できない状況にあったが、18日夕方に必要書類が届き、出場可能となった。
AFP
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ワールドカップのコートジボワール代表エリェ・ワヒに八百長疑惑が浮上。捜査対象ながらドイツ戦（カナダ）には出場予定。一体何が起きたのか。
ワヒ、阻止される
コートジボワールサッカー連盟と『The Athletic』によると、アイントラハト・フランクフルト所属（昨季はニースへレンタル）のセンターフォワードは、土曜にトロントで行われるドイツ戦に参加するためカナダの入国ビザを申請したが、八百長疑惑の捜査対象となっているため拒否された。 コートジボワールサッカー連盟は「現時点で公式通知は受けていない。ワヒは代表の重要選手だ」と声明を出した。
アメリカに滞在する
エクアドルとのワールドカップ初戦に先発したコートジボワール代表ワヒは、ドイツ戦へ移動するチームから一時離脱し、米国に残る予定だった。
しかしその夜、カナダ入国ビザを取得し代表チームに合流することになった。マルセイユ検察庁からカナダ当局に送られた書類が事態を解決した。