コートジボワールサッカー連盟と『The Athletic』によると、アイントラハト・フランクフルト所属（昨季はニースへレンタル）のセンターフォワードは、土曜にトロントで行われるドイツ戦に参加するためカナダの入国ビザを申請したが、八百長疑惑の捜査対象であるとして拒否された。 コートジボワールサッカー連盟は「現時点で公式通知は受けていない。ワヒは代表にとって重要な選手だ」と声明を発表した。