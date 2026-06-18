2026年ワールドカップでまたパルテイをめぐる騒動が起きた。アトレティコ・マドリードやアーセナル、ガーナ代表でプレーした元MFは、性的暴行容疑の捜査でカナダに入国できず、ガーナ対パナマ戦に出場できなかった。 コートジボワールのFWエリエ・ワヒも同様理由でドイツ戦に出場できない。
AFP
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ワールドカップのコートジボワール代表で「トーマス・パルテイ」事件が発生。エリェ・ワヒが八百長疑惑で捜査対象となり、カナダでのドイツ戦を欠場。一体何が起きたのか。
ワヒ、阻止される
コートジボワールサッカー連盟と『The Athletic』によると、アイントラハト・フランクフルト所属（昨季はニースへレンタル）のセンターフォワードは、土曜にトロントで行われるドイツ戦に参加するためカナダの入国ビザを申請したが、八百長疑惑の捜査対象であるとして拒否された。 コートジボワールサッカー連盟は「現時点で公式通知は受けていない。ワヒは代表にとって重要な選手だ」と声明を発表した。
アメリカに滞在する
ワヒは初戦のコートジボワール対エクアドル戦に出場したが、土曜日のドイツ戦ではチームに合流せず米国に残る。しかし、フィラデルフィアでのグループ最終戦キュラソー戦には再び出場できる見込みだ。