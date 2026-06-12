ワールドカップ初出場のカナダ代表ジョナサン・デイヴィッドは、62分間プレーしたが存在感を示せず、1－0でボスニアに敗れた。
前半には、ルキッチの先制点からわずか5分前に決定機を逃していた。
ワールドカップ初出場のカナダ代表ジョナサン・デイヴィッドは、62分間プレーしたが存在感を示せず、1－0でボスニアに敗れた。
前半には、ルキッチの先制点からわずか5分前に決定機を逃していた。
デビッドの不調はワールドカップでも続いている。16分、ユヴェントスのFWはカナダの先制機を左足で迎えた。 カティッチのヘディングクリアがデビッドのもとへ転がり、ペナルティエリア中央でフリーになった彼は時間をかけて左足を振り抜いた。しかしシュートは弱く中央に飛んだため、ボスニアGKにセーブされた。
不運なことに、決定機を逃してから5分後、ボスニアが先制。コーナーキックからルキッチが決め、デビッドのミスが痛手となった。
デビッドはゴールを外しただけでなく、40分には1対1のチャンスをトラップミスで逃し、期待外れのプレーだった。ユヴェントスでの不調はワールドカップでも続いている。2000年生まれの彼が次戦のカタール戦で挽回することを、ユヴェントスファンは願っている。