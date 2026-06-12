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Canada v Republic of Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

翻訳者：

ワールドカップのカナダ戦で、デビッドはシュートを外し60分で交代、初戦を不発に終わった。一体何が起きたのか。

ワールドカップ
カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ユヴェントス

デビッドにとって、自国開催のワールドカップ初戦は忘れたいものとなった。

ワールドカップ出場のカナダ代表ジョナサン・デイヴィッド、62分間プレーしたが存在感を示せず、10ボスニアに敗れた

前半には、ルキッチの先制点からわずか5分前に決定機を逃していた

  • ミスシュート……

    ビッドの不調はワールドカップでも続いている。16分、ユヴェントスのFWはカナダの先制機を左足で迎えた。 カティッチのヘディングクリアがデビッドのもとへ転がりペナルティエリア中央でフリーになった彼は時間をかけて左足を振り抜いたしかしシュートは弱く中央に飛んだため、ボスニアGKにセーブされた。


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  • …失点

    不運なことに、決定機を逃してから5分後、ボスニアが先制。コーナーキックからルキッチが決め、デビッドのミスが痛手となった

  • 期待外れのパフォーマンス

    デビッドはゴールを外しただけでなく、40分には1対1のチャンスをトラップミスで逃し、期待外れのプレーだった。ユヴェントスでの不調はワールドカップでも続いている。2000年生まれの彼が次戦のカタール戦で挽回することを、ユヴェントスファンは願っている