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ワールドカップのアラブ勢…イラク代表は過去の遺産に反旗を翻すのか？

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アスワド・アル・ラフディーンが再び世界の舞台に復帰

40年ぶりに出場するイラク代表が、ついにワールドカップの舞台に帰ってくる。しかし直前のベネズエラとの親善試合に敗れ、疑問が再浮上した。彼らは「ラフディンの黒豹」として新しい歴史を刻めるのか。それとも、またしても“記念出場”で終わるのか。

  • 待望の復帰

    イラク代表は1986年メキシコ大会以来、2度目のワールドカップ出場を決めた。前回はグループリーグ3連敗、得点は1のみだった。

    その後40年間は出場を逃していたが、ついに2026年大会の出場権を獲得し、再び世界の舞台に帰ってくる。

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  • 一味違う新世代

    イラクは数十年前の唯一の出場時とは異なる姿で今大会に臨む。代表チームは、海外経験のある選手と、大舞台で力を示したい若手が融合した布陣だ。

    攻撃陣を率いるのは、予選突破に大きく貢献したFWアイマン・フセイン。技術と精神の安定を保てれば、試合の流れを変える選手も揃っている。

    前回大会でもインドネシア、日本、ベトナムを破り、ヨルダンに敗れたものの強豪と互角に戦えることを示した。

  • 厳しいグループと早い段階での試練

    2026年ワールドカップの抽選結果により、イラクはフランス、ノルウェー、セネガルと同居する難グループに入った。

    イラクは6月17日にノルウェーと初戦を戦い、続いてフランス、最終戦でセネガルと対戦する。番狂わせを起こし決勝トーナメントに進むには、高い集中力と規律が不可欠だ。

  • ベネズエラの敗北が警鐘を鳴らす

    オーストラリア人のグラハム・アーノルド監督率いるコーチ陣は、大会前の親善試合シリーズでチームのコンディション向上を図り、その最後を飾ったのが米国でのベネズエラ戦だった。

    しかし中南米勢との一戦では、守備のミスやチャンス不足など課題が露呈し0－2で敗れた

    親善試合が本大会のチーム状態をそのまま示すわけではないが、この敗戦は開幕前に改善すべき課題をコーチ陣に突き付けた。

  • 歴史を変えるチャンス

    イラクは2026年ワールドカップに、出場という夢を超えた期待を込めて挑む。

    40年ぶりの出場は、1986年の唯一の出場時に定着したイメージを一新し、イラクサッカー史に新たな章を開く好機となる。

    ファンの期待、厳しいグループステージ、ベネズエラとの親善試合で残した不安。その先にあるのは、美しい物語か、それとも復帰だけの記憶か。

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