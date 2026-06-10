40年ぶりに出場するイラク代表が、ついにワールドカップの舞台に帰ってくる。しかし直前のベネズエラとの親善試合に敗れ、疑問が再浮上した。彼らは「ラフディンの黒豹」として新しい歴史を刻めるのか。それとも、またしても“記念出場”で終わるのか。
翻訳者：
ワールドカップのアラブ勢…イラク代表は過去の遺産に反旗を翻すのか？
待望の復帰
イラク代表は1986年メキシコ大会以来、2度目のワールドカップ出場を決めた。前回はグループリーグ3連敗、得点は1のみだった。
その後40年間は出場を逃していたが、ついに2026年大会の出場権を獲得し、再び世界の舞台に帰ってくる。
一味違う新世代
イラクは数十年前の唯一の出場時とは異なる姿で今大会に臨む。代表チームは、海外経験のある選手と、大舞台で力を示したい若手が融合した布陣だ。
攻撃陣を率いるのは、予選突破に大きく貢献したFWアイマン・フセイン。技術と精神の安定を保てれば、試合の流れを変える選手も揃っている。
前回大会でもインドネシア、日本、ベトナムを破り、ヨルダンに敗れたものの強豪と互角に戦えることを示した。
厳しいグループと早い段階での試練
2026年ワールドカップの抽選結果により、イラクはフランス、ノルウェー、セネガルと同居する難グループに入った。
イラクは6月17日にノルウェーと初戦を戦い、続いてフランス、最終戦でセネガルと対戦する。番狂わせを起こし決勝トーナメントに進むには、高い集中力と規律が不可欠だ。
ベネズエラの敗北が警鐘を鳴らす
オーストラリア人のグラハム・アーノルド監督率いるコーチ陣は、大会前の親善試合シリーズでチームのコンディション向上を図り、その最後を飾ったのが米国でのベネズエラ戦だった。
しかし中南米勢との一戦では、守備のミスやチャンス不足など課題が露呈し0－2で敗れた。
親善試合が本大会のチーム状態をそのまま示すわけではないが、この敗戦は開幕前に改善すべき課題をコーチ陣に突き付けた。
歴史を変えるチャンス
イラクは2026年ワールドカップに、出場という夢を超えた期待を込めて挑む。
40年ぶりの出場は、1986年の唯一の出場時に定着したイメージを一新し、イラクサッカー史に新たな章を開く好機となる。
ファンの期待、厳しいグループステージ、ベネズエラとの親善試合で残した不安。その先にあるのは、美しい物語か、それとも復帰だけの記憶か。