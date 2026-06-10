ワールドカップのアラブ勢…イラク代表は過去の遺産に反旗を翻すのか？

イラクは数十年前の唯一の出場時とは異なる姿で今大会に臨む。代表チームは、海外経験のある選手と、大舞台で力を示したい若手が融合した布陣だ。

攻撃陣を率いるのは、予選突破に大きく貢献したFWアイマン・フセイン。技術と精神の安定を保てれば、試合の流れを変える選手も揃っている。

前回大会でもインドネシア、日本、ベトナムを破り、ヨルダンに敗れたものの強豪と互角に戦えることを示した。