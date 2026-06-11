サウジアラビア代表は、カタール・ワールドカップ初戦でアルゼンチン代表に2-1で逆転勝利した。

この勝利でアルゼンチンの36試合連続無敗記録を止め、ワールドカップで初めて「タンゴの舞踏家たち」を破ったアラブ・アジア代表となった。

また、1958年のドイツ以来、W杯で先制されながらアルゼンチンを倒した初の代表となった。

これらの数字が示すように、この勝利は歴史的偉業だった。この先、優勝国を破るような快挙が続きそうな勢いだったが、実現はしなかった。