世界王者を倒すのは、どの代表にとっても美しい夢だ。その夢はサウジアラビア代表が実現したが、すぐに悪夢へと変わり、いまだに抜け出せていない。
翻訳者：
ワールドカップのアラブ勢は苦戦、アルゼンチンは重圧に喘ぐ。「グリーン」は幻の勝利に囚われている。
歴史的な勝利
サウジアラビア代表は、カタール・ワールドカップ初戦でアルゼンチン代表に2-1で逆転勝利した。
この勝利でアルゼンチンの36試合連続無敗記録を止め、ワールドカップで初めて「タンゴの舞踏家たち」を破ったアラブ・アジア代表となった。
また、1958年のドイツ以来、W杯で先制されながらアルゼンチンを倒した初の代表となった。
これらの数字が示すように、この勝利は歴史的偉業だった。この先、優勝国を破るような快挙が続きそうな勢いだったが、実現はしなかった。
見せかけの勝利
試合後、当時サウジアラビア代表監督だったフランス人のエルヴェ・レナール氏は、試合中に「グリーン」に味方した幸運について言及し、同じ結果にはならないだろうと強調した。
この発言は、アルゼンチンが10分にPKで先制し、大敗が予想された状況でのものだった。
その後、アルゼンチン代表は前半だけで3得点を奪ったが、いずれもオフサイドで取り消され、サウジアラビア代表の大敗は免れた。
ワールドカップの王者……そして別れ
しかし、この歴史的勝利後もサウジアラビア代表の状況は好転しなかった。ポーランドまたはメキシコ戦で引き分け以上（1ポイント）すれば突破だったにもかかわらず。
「アル・アハル（緑の軍団）」は2試合に敗れ、グループ最下位（3ポイント）で大会を去った。これにより、同国は1994年以来2度目の決勝トーナメント進出を逃した。
アラブ勢トップの座もモロッコに譲った。モロッコは準決勝に進んだ初のアラブ・アフリカ勢として4位に入った。
一方、アルゼンチンはメキシコとポーランドに勝ちグループ1位（6ポイント）で突破。そのまま勢いをつけ、36年ぶり3度目の優勝を遂げた。
ワールドカップ……悲しみの始まり
将来のワールドカップ王者への歴史的勝利にもかかわらずグループ最下位で敗退したのは残念だった。それ以上に痛ましいのは、その後サウジアラビア代表が味わった苦難である。
大会から数か月後、レナール監督はフランス女子代表へ移行するためサウジアラビア代表を突如退任。協会は混乱した。
後任にはイタリア代表を欧州制したロベルト・マンチーニが就任したが、期待に反し成績は低迷。スター選手との確執も表面化した。
2026年W杯予選の低迷を受け、マンチーニの辞任は当然だった。だが、母国で失敗したレナールが再就任したのは意外だった。
フランス人監督の下でも状況はほとんど改善せず、成績は横ばいだった。アジアプレーオフを勝ち抜き2大会連続で本大会へ進出したものの、内容は期待ほどではなかった。
批判を受け、レナールは再び辞任に追い込まれた。後任にはギリシャ人のゲオルギオス・ドニスが就任し、ワールドカップ開幕までわずか2か月でチームを率いることになった。
栄光の時代は過ぎ去った
混乱の結果、あらゆる大会で早期敗退し、23年間遠ざかるタイトル奪還もならなかった。
2022年W杯直後、アラブ首長国連邦カップではグループステージ敗退。イエメンに1勝したものの、イラクとオマーンに連敗した。
その後、アジアカップではオマーン、キルギス、タイと同居したグループを突破したが、韓国とのPK戦の末に敗れベスト16止まりだった。
さらに2024年アラブ湾岸カップでは、バーレーン・イエメン・イラクと同組だったグループステージを突破したが、準決勝でオマーンに1-2で敗れた。
昨年も低迷は続き、ゴールドカップ準々決勝でメキシコに0-2、アラブカップ準決勝でヨルダンに1-0で敗れた。
2026年ワールドカップ…アルゼンチンの夢に新たなチャンス
アルゼンチンに歴史的勝利を収めたサウジアラビア代表に、新たなチャンスが訪れた。次は、次期W杯候補とされる大陸王者スペイン代表と対戦する。
初陣となる新監督ゲオルギオス・ドニス（ギリシャ）の下、チームは新たな夢と野心を持って大会に臨む。
「グリーン」にとっての絶好のチャンスは、スペイン相手にアルゼンチン戦の奇跡を再現することではない。32年間成し遂げられていない「次のラウンドへの進出」を実現することこそ、真の目標だ。
今大会は出場国が48に増え、各組1、2位が直接ラウンド32に進出。さらに3位でも成績上位8チームが進める。
この新ルールはグループステージ突破の可能性を高めるだけでなく、2位通過ならラウンド32で格下と当たるためベスト16進出のチャンスも広がる。
サウジアラビア代表は、アルゼンチン戦の重圧から解放され、より大きな成果を目指し、新たな歴史を刻むときだ。