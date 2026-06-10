世界王者を倒すことは、どの代表にとっても美しい夢だ。その夢はサウジアラビア代表が実現したが、すぐに悪夢へと変わり、いまだに抜け出せていない。
翻訳者：
ワールドカップのアラブ勢はアルゼンチンにとって重荷だ。サウジアラビアは虚構の勝利に囚われている。
歴史的な勝利
サウジアラビア代表は、カタール・ワールドカップ初戦で当時コパ・アメリカ王者のアルゼンチンに1点ビハインドから逆転し、2-1で勝利した。
この勝利でアルゼンチンの36試合無敗記録を止め、ワールドカップで初めて「タンゴの舞踏家たち」を破ったアラブ・アジア代表となった。
さらに、この大会の開幕戦で将来の優勝チームを破った初の代表としても歴史に名を残した。
また、1958年のドイツ以来、先制されながらアルゼンチンに逆転勝利した初の代表チームにもなった。
これらの快挙から、次なる大金星も期待されたが、実現はならなかった。
見せかけの勝利
試合後、当時サウジアラビア代表監督だったフランス人のエルヴェ・レナール氏は、試合中に「グリーン」に味方した幸運に触れ、同じ試合を何度も繰り返しても同じ結果にはならないだろうと語った。
この発言は、アルゼンチンが10分にPKで先制し、大敗が予想されていた状況でのものだった。
その後、アルゼンチン代表は前半だけで3得点を奪ったが、いずれもオフサイドで取り消された。この判定が、前半だけで「グリーン」を大敗から救ったのである。
ワールドカップの王者……そして別れ
しかし、この歴史的勝利後もサウジアラビア代表の状況は好転しなかった。ポーランドまたはメキシコ戦で引き分け以上（勝ち点1）すれば突破だったにもかかわらず。
「アル・アハル（緑の軍団）」は2試合に敗れ、グループ最下位（3ポイント）で大会を去った。1994年以来2度目の決勝トーナメント進出はならなかった。
アラブ勢最上位の座はモロッコが奪い、同国は準決勝に進出した初のアラブ・アフリカ勢として4位に入った。
一方、アルゼンチンはメキシコとポーランドに勝ちグループ1位（6ポイント）で突破。そのまま勢いをつけ、3度目、36年ぶりの優勝を遂げた。
ワールドカップ……悲しみの始まりに過ぎない
将来のワールドカップ王者への歴史的勝利にもかかわらずグループ最下位で敗退したのは痛ましい。それ以上に残念なのは、その後サウジアラビア代表が味わった苦難だ。
大会から数か月後、レナールはサウジアラビア代表を退任し、フランス女子代表の監督に就くと発表した。この突然の決断は、サウジアラビアサッカー協会を混乱させた。
後任にはイタリア代表を欧州制したロベルト・マンチーニが就任したが、期待に反し成績は低迷。スター選手との対立も表面化した。
2026年W杯予選の低迷を受け、マンチーニの退任は当然だった。その後、母国で失敗したレナールが再就任したのは予想外だった。
フランス人監督の下でも状況はほとんど変わらなかった。成績は横ばいで、アジアプレーオフを勝ち抜いて2大会連続の本大会出場を果たしただけだった。
批判を受け、レナールは再び辞任。後任にはギリシャ人のゲオルギオス・ドニスが就いた。
栄光の時代は過ぎ去った
混乱はあらゆる大会での早期敗退をもたらし、23年間タイトルを獲得できないままだった。
2022年W杯直後、UAE開催のアラブカップではグループステージ敗退。イエメンに1勝したものの、イラクとオマーンに連敗した。
その後、アジアカップではオマーン、キルギス、タイと同居したグループを突破したが、韓国にPK戦で敗れ16強止まりだった。
さらに2024年アラブ湾岸カップでは、バーレーン・イエメン・イラクと同組だったグループステージを突破したが、準決勝でオマーンに1-2で敗れた。
昨年も低迷は続き、ゴールドカップ準々決勝でメキシコに0-2、アラブカップ準決勝でヨルダンに1-0で敗れた。
2026年ワールドカップ…アルゼンチンの夢に新たなチャンス
アルゼンチンに歴史的勝利を収めたサウジアラビア代表に、新たなチャンスが訪れた。次の相手は次期王者と目される大陸王者スペインだ。
初陣となるギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスの下、チームは新たな夢と野心を抱いて大会に臨む。
「グリーン」にとっての絶好のチャンスは、スペイン相手にアルゼンチン戦の奇跡を再現することではない。32年間成し遂げられていない「次のラウンドへの進出」を実現することこそ、真の目標だ。
今大会は出場国が48に増え、各組1・2位が直接ラウンド32に進出。さらに3位でも成績上位8チームが進める。
この新ルールはグループステージ突破の可能性を広げるだけでなく、2位通過ならラウンド32で格下と当たるためベスト16進出の確率も高まる。
サウジアラビア代表は、アルゼンチン戦の重圧から解放され、より大きな成果を目指し、新たな歴史を刻むときだ。