サウジアラビア代表は、カタール・ワールドカップ初戦で当時コパ・アメリカ王者のアルゼンチンに1点ビハインドから逆転し、2-1で勝利した。

この勝利でアルゼンチンの36試合無敗記録を止め、ワールドカップで初めて「タンゴの舞踏家たち」を破ったアラブ・アジア代表となった。

さらに、この大会の開幕戦で将来の優勝チームを破った初の代表としても歴史に名を残した。

また、1958年のドイツ以来、先制されながらアルゼンチンに逆転勝利した初の代表チームにもなった。

これらの快挙から、次なる大金星も期待されたが、実現はならなかった。