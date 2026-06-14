キュラソー、コートジボワール、エクアドルと同居するグループEのこのチームは、前回欧州選手権での好調を再現し、ワールドカップで少なくとも表彰台を狙う。キミッヒ、ルディガー、急招のノイアーといったベテランもいるが、彼らの影響力や起用法はなお未知数だ。 若手が主役を狙う一方、中堅は苦戦している。





2000年代初頭に頂点を極めた代表チームを衰退させたのは、いま30歳前後になるこの世代だ。 その浮き沈みは「失われた世代」の象徴、カイ・ハヴェルツを象徴する。期待された才能はトップで頭角を現したものの、完全な納得は得られていない。 ウイング、攻撃的MF、サイドバックと複数のポジションで起用された彼は、今季アーセナルでアルテタ監督の下、長く中心選手として活躍した。 得点は多くないものの、プレミア制覇やCL決勝で重要な一撃を放った。ピークは過ぎたかもしれないが、9番を探し続けるナゲルスマンにとって、ハヴェルツは依然として有力なオプションだ。ウンダフや1年目で期待外れだったウォルテマデより、この“偽9番”が生き残る可能性は高い。





一方で、攻撃的MFは問題なし。フロリアン・ヴィルツとジャマル・ムシアラのコンビがチームの武器だ。ムシアラはバイエルン対PSGで負傷し序盤を欠場したが、今は完全に復活している。 一方、好調なEURO後にリヴァプールへ移籍したヴィルツは、1億5000万ユーロの期待を背負いながら影を潜めた。スロット監督率いるチームとともに沈んだ。 しかし、ここ数カ月の低迷を取り戻し、新世代ドイツのリーダーとして存在感を示し、海外移籍に懐疑的な国内ファンをも納得させる絶好の機会が訪れている。