元レアル・マドリードのMFの指摘は的を射ていた。W杯はバロンドール投票に大きな影響を与えるが、クヴァラツヘリアは今夏北米開催の大会に出場する機会すらない。優勝トロフィーを掲げるのは夢のまた夢だ。
それでも、予選敗退を理由に彼を候補から外すべきだろうか。今シーズンのチャンピオンズリーグで彼より優れた選手はいない。土曜のアーセナルとの決勝で再びドリブルを披露すれば、彼は十分にバロンドールに値する。
元レアル・マドリードのMFの指摘は的を射ていた。W杯はバロンドール投票に大きな影響を与えるが、クヴァラツヘリアは今夏北米開催の大会に出場する機会すらない。優勝トロフィーを掲げるのは夢のまた夢だ。
それでも、予選敗退を理由に彼を候補から外すべきだろうか。今シーズンのチャンピオンズリーグで彼より優れた選手はいない。土曜のアーセナルとの決勝で再びドリブルを披露すれば、彼は十分にバロンドールに値する。
謙虚なクヴァラツヘリアは、自身の受賞よりウスマン・デンベレのバロンドール受賞を後押ししている。「ウスマンは並外れた選手だ。 今夜もそれを改めて示した」と、クヴァラツヘリアは4月14日、アンフィールドでのリヴァプール戦（2-0）でデンベレが2得点を挙げた後に語った。「彼はなぜ昨年のバロンドールを取ったのかを示した。そして、何度も取れる才能がある。」
今夏ワールドカップの優勝候補でもあるフランス代表としてスタメンが確実視されており、連覇の可能性は高い。
それでも今季PSGでより目立つのはクヴァラツヘリアだ。今季終盤の彼のパフォーマンスは、昨季後半のチームメイトのそれよりさらに印象的だった。
バロンドールはクラブシーズンの全期間を対象とする。しかし2025年初め、デンベレはまだ「期待外れの選手」とされていた。ルイス・エンリケが彼をPSGの攻撃の軸に据えて初めて、その世界クラスの才能が解き放された。
彼は「決定力不足」とされていたウインガーから、一転してチャンピオンズリーグで最も危険なオールラウンドアタッカーへと化した。元バルセロナ所属のデムベレは決勝トーナメントで4ゴール5アシストを記録し、PSG初制覇の立役者となった。
一方、クヴァラツヘリアは左サイドに留まりながら、PSGの2年連続決勝進出を支えている。
今シーズンのチャンピオンズリーグで、クヴァラツヘリア（16）より多く直接関与したゴール数を持つ選手はいない。自身で10得点を挙げ、うち7点はノックアウトステージで記録した。
ベスト16のチェルシー戦（2試合合計8－2）では2試合連続MOMを獲得。準々決勝のリヴァプール戦（パルク・デ・プランス）でもMOMに選ばれ、3試合連続受賞となった。
そして準決勝バイエルン戦の5-4の激闘後、彼はバロンドール最有力候補に躍り出た。
オランダのレジェンド、クラレンス・セードルフはAmazon Primeでこう語った。「クヴァラツヘリアはすでに世界最高で、まだ伸びる。彼が左に留まるかは分からない。どんな状況でも最適解を知っているからだ。
特定の局面ではチームを背負って立つ。その知性こそが彼の魅力だ。中盤ではもう一人の選手として機能し、前線に上がって決定的な役割も果たす。彼は信じられないほど素晴らしい」
クヴァラツヘリアが現代サッカー界で最も技術に優れた選手の一人であることは、以前から明らかだった。ナポリのファンは彼のドリブルに魅了され、2022年7月にディナモ・バトゥミから加入してわずか2ヶ月で「チームの神」ディエゴ・マラドーナに例えた。
ルイス・エンリケ監督もこの愛称を気に入り、最近自らも使用していると明かした。だが彼が最も評価するのは、その技術ではなくマインドセットだ。
彼は「ビッグゲームの選手」として高く評価されており、4月22日のナント戦で2得点を挙げた後には、エンリケ監督が「今日はチャンピオンズリーグだと勘違いしていたのか？」と冗談を言うほどだ。
ただし、PSGの一部選手は欧州のビッグマッチにだけ力を残しているとの見方もある。しかし、クヴァラツヘリアには当てはまらない。
ルイス・エンリケは「クヴィチャはシーズンを通じて高いレベルを維持している。攻撃の質は言うまでもない。私が強調したいのは、試合の重要度を問わず示し続けるキャラクターと守備への姿勢だ」と語る。とはいえ、彼も最初からそうだったわけではない。
クヴァラツヘリアはナポリ時代、守備を怠っていたと認めている。パリに来てから成長し、「ピッチで戦士になれた」と今シーズン初めに『ル・パリジャン』に語った。守備でも100％力を出し、エンリケ監督に成長させられたという。
実際、クヴァラツヘリアは過去18か月間、ルイス・エンリケが自身の成長に与えた大きな影響を繰り返し強調している。
1月にナポリから加入した直後、UEFAのインタビューで「最も印象的だったのは彼の人間性です」と語った。「指導者が落ち着いてすべてを説明すると、選手は理解しようとし、より良いパフォーマンスを発揮できるのです。
彼はピッチ内外で、クラブやファンために全力を尽くさせ、選手に敬意と明確さを持って接してくれます」
こうして相互尊重の絆が、彼を完成度の高い選手に育てた。ボールを無駄にせず、驚異的なスピードと勤勉さを併せ持つウインガー。彼は効率的で、かつ非常に働き者だ。
ボールを持たない時間でも常にプレスをかけるため、対戦相手にとっては90分間悪夢のような存在だ。
GOALのインタビューで、アーセナルレジェンドのレイ・パーラーは、土曜にブダペストで行われるCL決勝を前に、PSGのクヴァラツヘリアを「最も警戒すべき選手」と名指しした。その理由は明確だ。
「ジョージアのジョージ・ベスト」と呼ばれる彼は現在絶好調だ。バイエルンとのアリアンツ・アレーナでの第2戦（引き分け）でデンベレへアシストを記録し、CLノックアウトステージ7試合連続で得点に絡んだ初の選手となった。
この勢いが続けば、W杯前ながらバロンドール候補のトップに立つ可能性が高い。ただし、本大会に出場しない彼は、北米で戦うライバルたちの結果次第で首位を維持できるかどうかが決まる。
1995年以降、W杯開催年のバロンドール7人のうち4人はW杯でも優勝している。ジダン（1998年）、ロナウド（2002年）、カンナバーロ（2006年）、メッシ（2023年）だ。 5人目の受賞者ルカ・モドリッチは、2018年ロシア大会のゴールデンボール受賞が評価された。
それでもメッシとC・ロナウドは、2010年と2014年のW杯で結果を残せなかったにもかかわらずバロンドールを受賞している。
クヴァラツヘリアはまだそのレベルや人気に達していないかもしれない。それでも、トニ・クロースの予想を覆すチャンスは残っている。 クヴァラツヘリアが今年ワールドチャンピオンになれなくても、バロンドール受賞の可能性は残る。今季チャンピオンズリーグで再び輝けば、彼は最もふさわしい受賞者となるだろう。