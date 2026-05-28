クヴァラツヘリアはナポリ時代、守備を怠っていたと認めている。パリに来てから成長し、「ピッチで戦士になれた」と今シーズン初めに『ル・パリジャン』に語った。守備でも100％力を出し、エンリケ監督に成長させられたという。

実際、クヴァラツヘリアは過去18か月間、ルイス・エンリケが自身の成長に与えた大きな影響を繰り返し強調している。

1月にナポリから加入した直後、UEFAのインタビューで「最も印象的だったのは彼の人間性です」と語った。「指導者が落ち着いてすべてを説明すると、選手は理解しようとし、より良いパフォーマンスを発揮できるのです。

彼はピッチ内外で、クラブやファンために全力を尽くさせ、選手に敬意と明確さを持って接してくれます」

こうして相互尊重の絆が、彼を完成度の高い選手に育てた。ボールを無駄にせず、驚異的なスピードと勤勉さを併せ持つウインガー。彼は効率的で、かつ非常に働き者だ。

ボールを持たない時間でも常にプレスをかけるため、対戦相手にとっては90分間悪夢のような存在だ。