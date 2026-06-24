パラグアイのミゲル・アルミロンは、トルコ戦（1-0で勝利）で話しながら口元を覆ったとしてレッドカードを受けた。このMFは1試合の出場停止となり、2位争いとなるオーストラリアとの最終戦を欠場する。

この新ルールは、今年初めのチャンピオンズリーグでベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニがレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニアに対し、口元を隠して人種差別的発言をしたとされる事件を受けて導入された。FIFAは米・墨・加開催のワールドカップ前にこの基準を定めた。 ただし、その行為が「明確な衝突場面」であるという条件付きだ。

ベリンガムの場面が主審やVARに捉えられていたとしても、この基準によりレッドカードが出なかった可能性があるとされる。場面の正確な発生時刻は不明だが、アユーが24分の衝突後に頭部を包帯で巻いていたことから、それ以降であることは確実だ。