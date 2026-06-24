この試合で撮影されたレアル・マドリードの選手の1枚の写真が、議論を呼んでいる。写真には、ガーナのジョーダン・アユーと会話する際、ベリンガムが口元を手で覆う姿が写っている。このジェスチャーは2026年ワールドカップではレッドカード対象となり、すでに前例がある。
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ワールドカップなら即レッドカード！ イングランド代表スター、ジュード・ベリンガムの衝撃写真が浮上。
パラグアイのミゲル・アルミロンは、トルコ戦（1-0で勝利）で話しながら口元を覆ったとしてレッドカードを受けた。このMFは1試合の出場停止となり、2位争いとなるオーストラリアとの最終戦を欠場する。
この新ルールは、今年初めのチャンピオンズリーグでベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニがレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニアに対し、口元を隠して人種差別的発言をしたとされる事件を受けて導入された。FIFAは米・墨・加開催のワールドカップ前にこの基準を定めた。 ただし、その行為が「明確な衝突場面」であるという条件付きだ。
ベリンガムの場面が主審やVARに捉えられていたとしても、この基準によりレッドカードが出なかった可能性があるとされる。場面の正確な発生時刻は不明だが、アユーが24分の衝突後に頭部を包帯で巻いていたことから、それ以降であることは確実だ。
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ジュード・ベリンガムがガーナを悩ませた
イングランドが得点を奪えなかった試合で、ベリンガムは良いプレーを見せられなかった。さらに前半終了間際にはガーナのDFジェローム・オポクに激しいタックルを行い、アフリカ勢の反感を買った。 英紙『ザ・サン』によると、直後にロッカールームへ向かう途中でガーナ代表アシスタントコーチのジョン・ペインシルと口論になったという。
この騒動に介入したガーナのカルロス・ケイロス監督は試合後、「あのタックルはもう少し自制すべきだった。足が当たっていたのでイエローカードでもおかしくなかった」と語った。 ポルトガル人監督はさらにこう続けた。「彼は激しく反応し、いくつかの悪態をついた。それがきっかけだった。」
ベリンガムは試合後、「あのタックルは愚かだった。相手のベンチが反応し、イエローカードを要求した」とファウルを反省。小競り合いについては「熱くなった勢い」で起きたもので、悪感情はないと強調した。
ベリンガムが意外にもマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたが、「そんな栄誉に値しない」と語った。
ベリンガムは74分、イングランド代表のトゥヘル監督に交代された。 チーム全体と同様に、この22歳もクロアチア戦（4-2）のような活躍を見せられなかった。それでもマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、「正直、そんな価値はなかった」と本人も認めた。
土曜のパナマ戦で勝てばグループL首位の座を守れる。突破すれば、水曜のラウンド16で各グループ3位の上位8チームと当たる。
一方、ガーナも16強入りを狙う。初戦でパナマに1-0で勝ち、イングランドとは引き分けて勝ち点4を挙げている。 クロアチアとの最終戦で引き分け以上なら2位で突破決定。負けても3位通過の可能性が高い。
- AFP
ジュード・ベリンガムを含む：2026年ワールドカップのイングランド代表メンバー
- GK：ジョーダン・ピックフォード（エバートン）、ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）、ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ）
- DF：エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）、ダン・バーン（ニューカッスル）、ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）、マーク・ゲヒ（マンチェスター・シティ）、ジャレル・クアンサ（バイエル・レバークーゼン）、ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）、リース・ジェームズ（チェルシー）、ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）、ジェド・スペンス（トッテナム）
- MF：ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）、コビー・マイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）、エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）、デクラン・ライス（アーセナル）、ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）、エベレチ・エゼ（アーセナル）、モーガン・ロジャース（アストン・ヴィラ）
- FW：ハリー・ケイン（バイエルン）、イヴァン・トニー（アル・アハリ）、オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）、ブカヨ・サカ（アーセナル）、ノニ・マドゥエケ（アーセナル）、マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／マンチェスター・ユナイテッド）、アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）