腱の不調により数週間戦列を離れていたスコット・マクトミネイがピッチに復帰し、カリアリとのアウェイ戦においてナポリの今季リーグ戦最終戦を決定づける活躍を見せた。代表戦による中断期間中、サウジアラビアのクラブが彼に関心を寄せているという噂が飛び交う中、ナポリは元マンチェスター・ユナイテッド所属のこの選手の契約更新に向けて動いている。
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ワールドカップと契約更新を控えたマクトミネイとサウジアラビア移籍の噂：ナポリと選手側の見解
冷たい足取り
ファブリツィオ・ロマーノは、この噂は現時点では冷めていると説明している。実際、少なくとも現時点では、このスコットランド人選手やその周辺関係者、そしてサウジ・プロリーグのクラブとの間で接触は確認されていない。マクトミネイティは、ナポリの一員として今シーズンの締めくくりに専念している。したがって、移籍市場については一切考えておらず、夏にイタリアやヨーロッパを離れるための他クラブとの接触も一切ない。
ワールドカップと刷新の間
マクトミネイは、スコットランド代表としてキャリア初となるワールドカップに出場する。スコットランドは、彼の見事なオーバーヘッドキックによるゴールのおかげで、ホイールンド率いるデンマークを破り、1998年以来となる直接出場権を獲得した。一方、ナポリはスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナを通じて、コンテ監督率いる中盤の要をさらに確実にチームに留めるべく、契約更新に向けて動いている。
「スコットは重要な選手であり、ナポリで長くプレーしたいと語っている。我々は喜んでいるし、将来的に移籍の噂が絶えないような事態にはしたくない。今後数ヶ月でどうなるかは見守るが、彼自身は去りたいという意思を示しておらず、我々もそれを嬉しく思っている。 スコットは重要な選手であり、ナポリにいることを喜んでいる。それは彼がプレーする時や、この街で生活する姿からも伝わってくると思う。契約はあと2年残っており、我々は彼と極めて明確かつ率直な関係を築いている。話し合いは進めているが、現時点では具体的な議題ではない。我々はスコットの重要性を理解している。今日までオファーを受けていないのは、彼自身が環境を変えたいという意思を一度も示していないからでもある」と、マンナは先日メディアセットに語った。