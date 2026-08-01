ボジーニャを巡る関心の高まりは、直近のワールドカップ本大会でカーボベルデ代表として見せた圧巻のプレーに直接起因している。ベテランGKはスペイン、ウルグアイ、アルゼンチンといった世界的強豪を相手に印象的なパフォーマンスを披露し、国際移籍市場における評価額を大きく押し上げた。

しかし、法的拘束力のある契約を結ばないまま同選手を公にお披露目したコロコロの失策は、メディアの広範な反発を招いている。これにより、チリの同クラブは世論の中で非常にばつの悪い立場に置かれている。



