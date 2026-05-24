ワールドカップで涙！ブラジル代表に復帰したネイマールは、妻ブルーナ・ビアンカルディが眠る間も「一晩中泣いていた」という。

サンパウロの広報イベントで、ネイマールは代表最終メンバーに選ばれた時の気持ちを語った。実感が湧くまで時間がかかり、代表に返り咲くまでの苦難を振り返って感動し、何時間も眠れなかったという。

「朝6時半か7時ごろまで動画を見ていた。一晩中涙が止まらなかった。妻と娘たちと同じベッドで寝ていたが、彼女たちは眠っているのに私は動画を見るたびに泣いた。簡単なことではなかったからだ」とネイマールは語り、ブルーナ・ビアンカルディと子どもたちと過ごした、眠れぬ夜について明かした。