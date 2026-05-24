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ワールドカップで涙！ブラジル代表に復帰したネイマールは、妻ブルーナ・ビアンカルディが眠る間も「一晩中泣いていた」という。
スターの感動的な夜
サンパウロの広報イベントで、ネイマールは代表最終メンバーに選ばれた時の気持ちを語った。実感が湧くまで時間がかかり、代表に返り咲くまでの苦難を振り返って感動し、何時間も眠れなかったという。
「朝6時半か7時ごろまで動画を見ていた。一晩中涙が止まらなかった。妻と娘たちと同じベッドで寝ていたが、彼女たちは眠っているのに私は動画を見るたびに泣いた。簡単なことではなかったからだ」とネイマールは語り、ブルーナ・ビアンカルディと子どもたちと過ごした、眠れぬ夜について明かした。
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困難に打ち勝ち、ユニフォームの重さを背負って
再びワールドカップでブラジル代表としてプレーすることは、この選手にとって計り知れない象徴的な意味を持つ。ここ数年、彼は身体的な困難や不確実性に直面してきた。それでも、ネイマールは復帰への苦痛を明かしながらも、その目標を達成できた価値はそれ以上だったと語った。
「大変でつらかった。でも、最終的には価値があった。この愛情、感動、ブラジル人として皆を代表する感覚を味わえただけで、十分だった」とストライカーは語った。
ワールドカップで全力を尽くす誓い
現在、身体と技術の調整に集中しているネイマールは、支えてくれた数百万人のファンに感謝を述べた。彼は今回の代表招集を人生で最も重要な瞬間の一つと位置づけ、イタリア人監督の下で全力を尽くすと誓った。
「ブラジル中のサポートと励ましに感謝します。この日は私にとってとても特別で、生涯忘れられない思い出になるでしょう」とスター選手は語った。
- Daily Star
セレソンのエースが負傷
ブラジル代表は、ワールドカップ前の最終調整試合にネイマールが出場できるか様子を見守る。 代表の柱であるベテランFWは、日曜のコリチーバ戦（0-3で敗戦）で右ふくらはぎの浮腫と腫れを発生させた。国内リーグ復帰後、コンディション維持に努めてきたが、大会直前のこのタイミングで筋肉トラブルが起きたのは痛手だ。