ワールドカップで注目の超若手5人：アラジュベゴビッチ、ブアディ、ムバイなど、アフリカ勢が勢揃い。

PSGが16歳で先発起用したことから、イブラヒム・ムバイには確かな技術がある。2年後、彼はセネガルの若きスターとなり、1月のアフリカネイションズカップ制覇に貢献したが、タイトルは後にモロッコに与えられた。 フランス代表ではなく、ユース時代からサディオ・マネの後継者となる道を選んだ。両サイドを駆け上がるスピードとドリブル、加速力が武器で、今大会で人々を驚かせる要素をすべて備えている。