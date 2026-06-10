ワールドカップが開幕し、大会最優秀若手選手の座を争うレースも始まった。バルセロナ所属のスペイン代表10番、ラミネ・ヤマルは早熟で、この賞の最有力候補。甚至い大会MVPも狙える。 実績のある若手を除き、20歳未満でまだトップレベルに達していない選手の中で、驚異的な活躍を見せるのは誰だろうか。
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ワールドカップで注目の超若手5人：アラジュベゴビッチ、ブアディ、ムバイなど、アフリカ勢が勢揃い。
アラジュベゴヴィッチ（ボスニア）
予想通り？その通り。18歳にしてセリエAで高い注目を集めるケリム・アラジュベゴヴィッチは、イタリアファンにとって筆頭候補だ。 卓越した創造性と独創性、さらに得点感覚も備える。トップチーム1年目はザルツブルクで44試合13ゴール4アシスト。現在は2014年の敗退以来、ボスニアを初めてグループステージ突破へ導くことを目標にしている。
MBAYE（セネガル）
PSGが16歳で先発起用したことから、イブラヒム・ムバイには確かな技術がある。2年後、彼はセネガルの若きスターとなり、1月のアフリカネイションズカップ制覇に貢献したが、タイトルは後にモロッコに与えられた。 フランス代表ではなく、ユース時代からサディオ・マネの後継者となる道を選んだ。両サイドを駆け上がるスピードとドリブル、加速力が武器で、今大会で人々を驚かせる要素をすべて備えている。
モラ（メキシコ）
クラブ・ティフアナ所属のメキシコ代表MFジルベルト・モラは17歳ながら開催国メキシコ代表の背番号10を託された。試合の流れを読む力、ライン間でボールを受ける技術、適切なタイミングでパスを出す巧みさが光り、これはまだキャリアの始まりに過ぎない。 欧州の強豪クラブはすでに注目しており、大会で存在感を示せば移籍争奪戦が起きるだろう。
ブアディ（モロッコ）
ムバイエ同様、フランスのユースで育ったリールMFアユーブ・ブアディは、今年からモロッコ代表を選択。2022年カタールW杯4位の「アトラスの獅子」に自身の技術を届けるため、15歳だった彼は代表ユニフォームを選んだ。 現在19歳の彼は、マグレブサッカー界で最も期待される若手の一人だ。
ディオマンデ（コートジボワール）
コートジボワール出身のMFヤン・ディオマンデは、昨夏ライプツィヒ加入後、1シーズンでアフリカ屈指の若手選手に成長した。19歳の彼は爆発的なスピードと両足の技術力を誇り、36試合で13ゴール10アシストを記録している。