「ワールドカップで最も抑圧されたチーム」――イラン代表は開幕戦でニュージーランドと2-2で引き分けた後、米国から「直ちに」退去を余儀なくされた。

ガレノエイ監督は、選手たちが精神的・肉体的に大きな負担を負ったと語り、乱れ続けた日程への怒りを露わにした。「空路での移動に時間を費やし、回復する時間がなかった。 試合直後には『すぐに立ち去れ』と言われた。回復は重要なのに、ティフアナの宿舎へ戻るよう指示され、非常に困っている。おそらく我々は、この大会で最も抑圧されているチームだ。」

イランの国歌が流れる際には野次と歓声が交錯したが、試合が始まると7万108人の観客は一つになり、熱狂的な声援を送った。ガレノエイは、海外在住イラン人コミュニティの団結した支援についてこう語った。 「ここには多くのイラン人がいました。政治的立場や信念は違っても、皆が心を込めて私たちを応援してくれました。それは私たち全員にとっての勝利だと思います。」