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「ワールドカップで最も抑圧されたチーム」――イラン代表は開幕戦でニュージーランドと2-2で引き分けた後、米国から「直ちに」退去を余儀なくされた。
物流の混乱が劇的な開幕戦を台無しにした
ロサンゼルスでのイラン代表は、試合前の高まった緊張が試合後の混乱へとつながった。ラミン・レザイアンとモハンマド・モヘッビの2ゴールで追い上げたが、その成果は主催者の突然の指示で影を潜めた。フライトが急きょ前倒しとなり、チームは回復計画を断念し、国境を越えたティフアナのセキュリティ拠点へ戻った。
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ガレノエイ氏、渡航要請を強く非難
ガレノエイ監督は、選手たちが精神的・肉体的に大きな負担を負ったと語り、乱れ続けた日程への怒りを露わにした。「空路での移動に時間を費やし、回復する時間がなかった。 試合直後には『すぐに立ち去れ』と言われた。回復は重要なのに、ティフアナの宿舎へ戻るよう指示され、非常に困っている。おそらく我々は、この大会で最も抑圧されているチームだ。」
イランの国歌が流れる際には野次と歓声が交錯したが、試合が始まると7万108人の観客は一つになり、熱狂的な声援を送った。ガレノエイは、海外在住イラン人コミュニティの団結した支援についてこう語った。 「ここには多くのイラン人がいました。政治的立場や信念は違っても、皆が心を込めて私たちを応援してくれました。それは私たち全員にとっての勝利だと思います。」
タレミ氏がFIFAの介入を求める
試合後、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がチームを訪問。それでもロッカールームには地政学的緊張が漂い、ベテラン選手はFIFAに実効的な安全対策を求めた。 主将のメフディ・タレミは「彼は助けようとしてくれるが、他にも問題があるのは皆知っている。私たちが今どんな状況かは明白だ。FIFAにはもっと支援してほしい。今後どうなるか見守るが、私たちにとってはすべてが災難だ」と語った。
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欧州のエリート選手による試合が迫っている。
グループGは4チームが勝ち点1で並んでいる。イランは日曜日に欧州強豪ベルギー戦を控え、急いで戦術を修正しなければならない。コーチ陣は選手のコンディション回復に全力を挙げ、時間とのレースに挑む。チーム・メッリが初めて決勝トーナメントに進むには、その回復が不可欠だ。