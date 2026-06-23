ワールドカップで批判を受けたが、ポルトガルのジョアン・カンセロは「クリスティアーノ・ロナウドとネイマールは誰にも何も証明する必要はない」と語った。

カンセロは、ロナウドとネイマールが今回のワールドカップで厳しい批判を受ける必要はないと語った。ポルトガルがコンゴ民主共和国と1-1で引き分けた後のロナウドへの報道や、ふくらはぎの負傷で初戦を欠場したネイマールを代表に招集すべきか議論されていることについて述べた。

「ネイマールもクリスティアーノも、誰かに何かを証明する必要はない」とカンセロは語った。「彼らの才能と実績がすべてを物語っている。議論は単なる見せかけだ。2人は自分たちの価値と、母国での象徴であることを理解している。」