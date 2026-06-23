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ワールドカップで批判を受けたが、ポルトガルのジョアン・カンセロは「クリスティアーノ・ロナウドとネイマールは誰にも何も証明する必要はない」と語った。
サッカー界のレジェンドたちを守る
カンセロは、ロナウドとネイマールが今回のワールドカップで厳しい批判を受ける必要はないと語った。ポルトガルがコンゴ民主共和国と1-1で引き分けた後のロナウドへの報道や、ふくらはぎの負傷で初戦を欠場したネイマールを代表に招集すべきか議論されていることについて述べた。
「ネイマールもクリスティアーノも、誰かに何かを証明する必要はない」とカンセロは語った。「彼らの才能と実績がすべてを物語っている。議論は単なる見せかけだ。2人は自分たちの価値と、母国での象徴であることを理解している。」
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他に類を見ない国際記録
ロナウドとネイマールは、長年にわたり代表で安定した活躍を続けている。ロナウドは最近、リオネル・メッシと並び6度のワールドカップに出場した唯一の選手となった。2003年の代表デビュー以来143得点を挙げ、男子代表通算得点王の座も維持している。
ネイマールはブラジル代表最多79得点を挙げているが、2023年10月の前十字靭帯断裂以来代表戦から遠ざかり、コンディションを疑問視する声もある。それでもカンセロは、2人の偉大な実績が世界から敬意を受けるべきだと語る。
ヘンドリー、ブラジル戦へ準備万端
ジャック・ヘンドリーは、水曜日にスコットランドがブラジルと対戦する際、ネイマールと対戦することについて何の恐れもないと語った。ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は、ネイマールがマイアミで復帰できる状態にあると確認した。ヘンドリーは以前、チャンピオンズリーグやサウジアラビアの試合でネイマールと対戦した経験がある。スコットランド代表の合宿所で彼は「問題ない。彼がいたリーグでは僕は不在だったけど」と語った。 対戦は楽しみで、素晴らしい試合になるはずだ。チャンピオンズリーグでも彼と対戦した。当時、前線にはメッシ、ムバッペ、ネイマールがいた。こうした経験から多くを学んだ。」
- AFP
グループステージの重要な最終戦が控えている
ポルトガルは火曜にウズベキスタン、木曜にコロンビアとグループ最終戦を戦う。ブラジルは水曜にスコットランドとグループC最終戦に臨む。両国ともグループ首位でノックアウトステージへ進むため、勝利が絶対条件だ。