バット氏は、マンチェスター・ユナイテッドの課題の一つが先発11人以外の選手層の薄さだと指摘する。成功するチームには、試合の流れを変え、ローテーションでも水準を維持できる控え選手が揃っているという。

「チーム体制を強化し、ベンチをさらに強力にしなければならない」とバットは付け加えた。「相手の先発11人を見た後、さらに4人の交代選手が流れを変えられるのを見れば、それは大きな強みだ。

昨季ホームでリーズに負けた時、ベンチには十分な戦力がなかった。全員の状態が良くてもさらに強化が必要だ。私もそんな選手を獲得したい」