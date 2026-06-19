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ワールドカップで好デビューを飾ったオランダ代表の若手について、マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック監督の下で「毎週先発できる」とされ、獲得が推奨されている。
ユナイテッドには、選手層の厚さを最優先するよう求められている
バット氏はマンチェスター・ユナイテッドに対し、スーパースター依存の移籍戦略を見直し、戦力層の強化を優先するよう提言した。同氏はオランダ代表で鮮烈デビューを飾ったウェストハムのウインガー、サマービルをその候補に挙げた。
日本との2－2の引き分けでは得点も記録し、評価をさらに上げた。マンチェスター・ユナイテッドも攻撃陣の選択肢を増やすため、この24歳を注視しているという。
- AFP
バット、サマービルへの移籍を支持
パディ・パワーとの独占インタビューで、バットはサマービルがマンチェスター・ユナイテッドの求める条件に合致すると指摘。24歳のこの選手にはまだ改善の余地があるものの、ポテンシャルが高く、獲得を目指す価値があると述べた。
「彼は爆発力があり見ていて楽しいが、安定感はまだ不足している」とバットは説明した。「それでも移籍金は高額ではないはずだ。ユナイテッドはチームを再構築する必要がある。
「スーパースターばかり追うべきではない。彼はオランダ代表の初戦で輝いた。ユナイテッドでも毎週先発できる力がある。もっと安定感を高める必要があるが、獲得を検討する価値は十分にある」
ユナイテッドは控え選手の層をさらに厚くする必要がある
バット氏は、マンチェスター・ユナイテッドの課題の一つが先発11人以外の選手層の薄さだと指摘する。成功するチームには、試合の流れを変え、ローテーションでも水準を維持できる控え選手が揃っているという。
「チーム体制を強化し、ベンチをさらに強力にしなければならない」とバットは付け加えた。「相手の先発11人を見た後、さらに4人の交代選手が流れを変えられるのを見れば、それは大きな強みだ。
昨季ホームでリーズに負けた時、ベンチには十分な戦力がなかった。全員の状態が良くてもさらに強化が必要だ。私もそんな選手を獲得したい」
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ラッシュフォードの決断が移籍計画に影響する可能性がある。
『The Athletic』によると、サマーヴィルの獲得はマーカス・ラッシュフォードの去就に左右される。ラッシュフォードの状況はユナイテッドの夏の計画に依然として影響大きく、移籍市場が閉じるまでにキャリックとクラブが攻撃陣をどう再構築するかでサマーヴィルの加入が決まる可能性がある。