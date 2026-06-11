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ワールドカップで失格となったオマル・アルタン主審が、PSG対アストン・ヴィラのUEFAスーパーカップ決勝の主審に任命された。
米国がビザを発給拒否したため、UEFAはアルタンに重要な決勝戦を割り当てた。
UEFAは8月12日のPSG対アストン・ヴィラ戦を、アルタン氏が担当すると発表した。ザルツブルクで行われるこの試合は、アフリカ出身審判にとって歴史的節目となる。アルタン氏は同大陸出身で初めてUEFA主要決勝を裁く。
この任命は、アルタン氏がソマリアに強制送還された直後に決定した。彼はワールドカップの審判団に参加するためマイアミへ入国しようとしたが、米国国境・税関警備局に阻止された。当局は「身元調査上の懸念」を理由に挙げ、この措置はサッカー界で大きな議論を呼んでいる。
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チェフェリン氏、ソマリアの「優秀な」役人を支持
UEFAのチェフェリン会長は、アルタン氏への支持を明確に表明し、国境を巡る騒動よりもその資質を強調した。チェフェリン会長は「アルタン氏は若くして豊富な経験を持つ優秀な審判員であり、アフリカサッカー連盟（CAF）の最高峰の大会で実力を証明してきた」と述べた。 「サッカーは人々をつなぐ。UEFAはオマル氏と彼の卓越した審判技術を敬意を表したい。その技術が彼にこの名誉ある指名をもたらした。」
これはUEFAによるアフリカへの連帯示しの具体策と受け止められている。チェフェリンはさらに「友人であるCAFのパトリス・モツェペ会長が熱心に協力してくれたことに感謝する」と語った。今回の任命は、審判業務など多分野での協力促進を目的としたUEFA・CAF間の覚書に基づくものである。
FIFA会長、ワールドカップ欠場への批判に「落ち着け」と一蹴
UEFAが介入しても、アルタン氏は拠点移動が難しく、依然としてワールドカップに参加できない。ESPNは、主要トレーニングやブリーフィングがフロリダに集中しているため、メキシコやカナダを拠点とするのは「現実的ではない」と報じた。ジャンニ・インファンティーノFIFA会長は、ビザ問題の停滞で批判されている。
インファンティーノ会長は「FIFAにすべてをコントロールできるわけではない」と述べ、周囲に「落ち着いてほしい」と呼びかけた。 今大会での役割は得られなかったが、アフリカでは高い評価を受けており、2025年CAF年間最優秀男子審判に選ばれた。彼が主審を務めた試合には、2025-26年CAFチャンピオンズリーグ決勝第2戦がある。
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アフリカのサッカー界が歴史的な就任を祝う
モツェペ氏は、この決定を、スポーツが地域をつなぐ力の勝利と称えた。彼は「オマル・アルタンはソマリアとアフリカ全土に大きな誇りをもたらした」と語った。 「彼が2025年CAF年間最優秀男子審判賞を受賞し、2026年FIFAワールドカップの審判に任命されたことは、彼の世界トップクラスの審判能力と、彼が国際的に享受している尊敬の証です」
ザルツブルクでのスーパーカップ決勝は、アルタンが欧州の舞台で実力を示す好機となる。モツェペは「これはアルタンとアフリカ審判にとって大きな名誉であり、サッカーがアフリカ、ヨーロッパ、世界中の人々を結ぶ好例だ」と結んだ。