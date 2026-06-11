ワールドカップで失格となったオマル・アルタン主審が、PSG対アストン・ヴィラのUEFAスーパーカップ決勝の主審に任命された。

UEFAのチェフェリン会長は、アルタン氏への支持を明確に表明し、国境を巡る騒動よりもその資質を強調した。チェフェリン会長は「アルタン氏は若くして豊富な経験を持つ優秀な審判員であり、アフリカサッカー連盟（CAF）の最高峰の大会で実力を証明してきた」と述べた。 「サッカーは人々をつなぐ。UEFAはオマル氏と彼の卓越した審判技術を敬意を表したい。その技術が彼にこの名誉ある指名をもたらした。」

これはUEFAによるアフリカへの連帯示しの具体策と受け止められている。チェフェリンはさらに「友人であるCAFのパトリス・モツェペ会長が熱心に協力してくれたことに感謝する」と語った。今回の任命は、審判業務など多分野での協力促進を目的としたUEFA・CAF間の覚書に基づくものである。