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「ワールドカップで優勝すると思う」――ラミン・ヤマルは、スペインよりフランスが「優れているわけではない」と主張しつつ、決勝戦に向けた決意を語った
ヤマル、スペインの世界制覇を後押し
バルセロナの若きスターは、デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表より他国のレベルが高いという見方を一蹴。最高の栄冠を狙う。グループステージで不安定なパフォーマンスも見られたが、この18歳は、スペインが2度目のワールドカップ制覇を果たす実力を備えていると確信している。
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「レ・ブルー」が優勝候補から外れる
グループステージを全勝したフランスはノックアウトステージでも優勝候補だが、ヤマルは2018年王者にひるまない。ユーロ2024でスペインがフランスを破ったことを挙げ、「フランスは欧州のライバルより優れていない」と主張した。
キリアン・ムバッペらを巡る過熱した期待について、ヤマルはCOPEの番組『Tiempo de Juego』のインタビューでフランス代表について次のように語った。「打ち負かすことのできないチームなど存在しない。フランスは我々より優れているわけではない。欧州選手権以来、彼らは我々を一度も破っていない。優勝候補などいない。 我々より上を行くチームなどない。大会が始まれば、私は勝つと信じている。それが今の私の心境だ。ワールドカップで優勝するつもりだ」
ヤマルがワールドカップでの活躍を誓う
ピッチでの才能は「早熟」と評されるが、ヤマルは大会での感情について冷静に語った。過去には怪我や家族で泣いたこともあるが、スペインが頂点に立っても冷静さを保つと明言した。
決勝で優勝した場合の反応を問われると、彼は「僕は興奮しないし、泣かない。怪我をした時と母が泣いているのを見た時だけ泣いた。ワールドカップで優勝しても泣くことはない」と誓った。
勝利を別の形で記念するかと問われると、「イスラム教徒なのでタトゥーは入れられないし、他人の体にも入れない」と語った。
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ノックアウト戦に集中する
北米での試合内容が批判されているスペイン代表について、ヤマルは「本当の大会はこれからだ」と語った。現時点では結果が美学より重要だと主張しつつ、ノックアウトステージが進むにつれてチームのプレーレベルも自然と向上すると確信している。
「もっと良いプレーができるはずだと言われるが、我々は冷静に、まず勝つことに集中している。そうすれば、自然と改善される」とヤマルは述べた。「改善の余地はあるし、今のレベルよりはるかに上に行ける。だが、僕は勝ちたい。ピッチに出て、良いプレーをして、勝たなければならない。信念を持たなければならない。グループステージの結果は、今となっては何の意味も持たない」
ラ・ロハはベスト32でオーストリア戦を迎え、そこで一段上のギアへ切り替えるつもりだ。勝ち進めば準決勝でフランスと当たる可能性もあり、ヤマルの言葉はそこで真価を問われる。