「ワールドカップで優勝すると思う」――ラミン・ヤマルは、スペインよりフランスが「優れているわけではない」と主張しつつ、決勝戦に向けた決意を語った

ピッチでの才能は「早熟」と評されるが、ヤマルは大会での感情について冷静に語った。過去には怪我や家族で泣いたこともあるが、スペインが頂点に立っても冷静さを保つと明言した。

決勝で優勝した場合の反応を問われると、彼は「僕は興奮しないし、泣かない。怪我をした時と母が泣いているのを見た時だけ泣いた。ワールドカップで優勝しても泣くことはない」と誓った。

勝利を別の形で記念するかと問われると、「イスラム教徒なのでタトゥーは入れられないし、他人の体にも入れない」と語った。